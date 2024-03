Wszyscy zachwycają się Igą Świątek. I nagle takie słowa. "Nie jest tak"

Iga Świątek okazała się bezkonkurencyjna w turnieju w Indian Wells, gdzie w drodze do trofeum nie straciła nawet seta. W ten sposób wywalczyła 19. w karierze tytuł rangi WTA i pokazała, że trudno będzie przerwać jej dominację. To nie jest zaskoczeniem dla Wojciecha Fibaka, który tylko utwierdza się w przekonaniu co do ogromnych możliwości polskiej tenisistki. - Tym turniejem udowodniła, że dominuje nad resztą rywalek - stwierdził w rozmowie z PAP-em.

