Demolka w wielkim finale Indian Wells! Fenomen [WIDEO]

Carlos Alcaraz nie dał okazji do rewanżu Daniiłowi Miedwiediewowi i pokonał go w finale Indian Wells. Tym samym Hiszpan obronił tytuł wywalczony w Kalifornii przed rokiem. Pierwszy set był wyrównany, w drugim zdecydowanie odskoczył rywalowi. Wicelider światowego rankingu wygrał z Rosjaninem w dwóch setach 7:6 (5), 6:1. To jego 13. tytuł w zawodowej karierze w wieku zaledwie 20 lat.

