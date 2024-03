Gdzie oglądać Igę Świątek? O której mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek (1. WTA) w nocy z piątku 15 marca na sobotę 16 marca pokonała Martę Kostjuk (32. WTA) 6:2, 6:1 i z łatwością awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Indian Wells. O tytuł Polka powalczy z z Marią Sakkari (9. WTA), która w półfinale ograła Coco Gauff (3. WTA) 6:4, 6:7(5), 6:2. Bilans meczów bezpośrednich z greczynką nie jest korzystny dla liderki rankingu WTA.

Indian Wells 2024. Gdzie oglądać dzisiaj Igę Świątek w finale turnieju WTA 1000?

Świątek i Sakkari zmierzą się ze sobą już po raz szósty w karierze. Do tej pory do Greczynka więcej, bo aż trzy razy wychodziła ze starć zwycięsko. Obecna liderka rankingi WTA wygrała jednak dwa ostatnie spotkania - w 2022 roku w półfinale w Dosze oraz w finale Indian Wells. Teraz będzie miała szansę na powtórzenie tego wyniku.

- Ona jest najlepszą zawodniczką na świecie - mówiła przed nadchodzącym meczem Sakkari o Świątek. Greczynka na swojej drodze do finału spotykała jednak trudne rywalki, które zdołała ograć. Zwyciężała m.in. z Caroline Garcią (26. WTA), Emmą Navarro (23. WTA), a w półfinale zaskoczyła Coco Gauff (3. WTA) w trzysetowym boju. Wiele wskazuje na to, że dla liderki rankingu WTA nie będzie to łatwy mecz.

Świątek dała jednak powody, by uważać ją za zdecydowaną faworytkę. Polka cztery z pięciu meczów wygrała po 2:0, a ćwierćfinał z Caroline Wozniacki (204. WTA) zakończył się kreczem rywalki po pierwszym secie. Liderka rankingu WTA w żadnym z dotychczasowych starć na Indian Wells nie grała dłużej niż godzinę i 20 minut, co udowadnia jej świetną formę. Udowodnienie jej z Sakkari da Świątek tytuł mistrzowski w Kalifornii.

Spotkanie pomiędzy Igą Świątek a Marią Sakkari w finale WTA 1000 w Indian Wells zaplanowano na niedzielę 17 marca o 19:00 polskiego czasu. W telewizji transmisję z meczu przeprowadzi Canal+ Sport, a w internecie starcie będzie dostępne na płatnej platformie Canal+Online. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.