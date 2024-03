Indian Wells. Kiedy finał Igi Świątek? O której godzinie mecz Świątek - Sakkari? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

9:0 - takim bilansem wygranych setów w tegorocznych zawodach w Indian Wells może pochwalić się Iga Świątek. Polka w każdym z dotychczasowych spotkań potrafiła zdominować rywalkę. Liczba ta najprawdopodobniej wyniosłaby 10, jednak w podczas ćwierćfinałowego starcia Caroline Wozniacki skreczowała na początku drugiej partii przez problemy ze zdrowiem. W półfinale Świątek w nieco ponad godzinę ograła Martę Kostiuk 6:2, 6:1. Teraz czeka ją najtrudniejsze zadanie.

Świątek - Sakkari w finale Indian Wells. "Zamierzam utrzymać tę przewagę"

O triumf w Indian Wells Polka zagra z Marią Sakkari. W przeciwieństwie do Igi Świątek droga Greczynki do finału turnieju nie była tak łatwa i szybka. Dziewiąta rakieta świata w półfinale stoczyła niemal trzygodzinny bój z reprezentantką gospodarzy, czyli Coco Gauff. Finalnie Sakkari zdołała wygrać 6:4, 6:7(5), 6:2. Wcześniej w trzech setach kończyły się jej starcia z Emmą Navarro, Diane Parry oraz Dianą Shnaider.

To sprawia, że Maria Sakkari z pewnością jest bardziej zmęczona po trudnych meczach we wcześniejszych fazach WTA 1000 w Indian Wells. Mimo to sama 28-latka deklaruje, że zamierza odnieść czwarte w karierze zwycięstwo ze Świątek. - Ostatni raz grałyśmy ze sobą dwa lata temu i przez ten czas bardzo się zmieniłyśmy. Od tamtego czasu zaczęła się jej świetna forma. Tak naprawdę moja passa niewiele znaczy. Ona jest najlepszą zawodniczką na świecie. Zamierzam utrzymać tę przewagę i mieć te dwa zwycięstwa więcej od niej. To będzie jednak bardzo, bardzo trudne - mówiła ostatnio Greczynka.

Obie zawodniczki mierzyły się ze sobą pięciokrotnie. Dziewiąta w rankingu Sakkri wygrała trzy spotkania rozgrywane w 2021 roku - podczas Roland Garros, turnieju w Ostrawie oraz WTA Finals. Mimo to Iga Świątek triumfowała w dwóch ostatnich starciach z Marią Sakkari - w półfinale w Dosze oraz... właśnie w finale Indian Wells w 2022 roku, kiedy pokonała ją 6:4, 6:1.

Indian Wells. Kiedy finał Igi Świątek? O której godzinie mecz z Sakkari dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Finał Indian Wells Iga Świątek - Maria Sakkari rozpocznie się w niedzielę 17 marca o godz. 19:00 polskiego czasu. W telewizji spotkanie można obejrzeć w stacji Canal+ Sport. Mecz dostępny będzie także na internetowej platformie Canal+Online. Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.