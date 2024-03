Iga Świątek w niedzielę zagra w wielkim finale Indian Wells. O tytuł zmierzy się z Marią Sakkari (9. WTA). Później nasza najlepsza tenisistka uda się na kolejny ważny turniej WTA 1000 w Miami. W kwietniu z kolei ma pomóc reprezentacji Polski. W planach ma występ w eliminacjach do Billie Jean King Cup (dawnego Pucharu Federacji). W mediach społecznościowych już pojawił się plakat, reklamujący to wydarzenie. Fani, gdy tylko go zobaczyli, nie mogli uwierzyć.

Zobacz wideo Koniec Roberta Lewandowskiego? "To byłoby smutne odzwierciedlenie"

Plakat z Igą Świątek rozsierdził kibiców. Afera w komentarzach. "Jesteście niepoważni"

Polki prowadzone przez Dawida Celta zagrają 12 i 13 kwietnia w Biel ze Szwajcarią. Na plakacie znalazły się zdjęcia pięciu naszych tenisistek: Igi Świątek, Magdy Linette, Magdaleny Fręch, Katarzyny Kawy i Mai Chwalińskiej. Kibice byli jednak oburzeni tym, w jaki sposób je ustawiono. W komentarzach na platformie X rozpętała się potężna burza.

Wszystko dlatego, że naszą największą gwiazdę na plakacie ktoś umieścił z tyłu, za plecami Kawy i Fręch. W dodatku na samym środku widnieje zdjęcie Katarzyny Kawy, co sprawia wrażenie, jakby to ona była liderką naszej drużyny. "Przepraszam, to takie zabawne, że w każdym kraju umieścili największą gwiazdę z przodu i pośrodku, a w przypadku Polski ukryli Igę z tyłu. Na pierwszy rzut oka myślałem, że nie ma jej w drużynie" - śmiał się jeden z internautów. "Nie umieścić Igi z przodu to hańba" - wtórował kolejny.

Internautom nie spodobał się także dobór samych zdjęć. Świątek, Chwalińska i Linette mają na nich niezbyt korzystny wyraz twarzy, a uśmiechnięta jest właściwie tylko Kawa. "Lol, admin nie mógł znaleźć zdjęć uśmiechniętych kobiet. Mogę ci kilka wysłać, znalezienie ich zajmie mi 30 sekund" - proponował jeden. "Kto stworzył ten plakat? Jesteście poważni? Znaleźliście właśnie to zdjęcie dla Igi. Poza tym skoro jest numerem jeden na świecie, to dlaczego nie jest na środku?" - pytał kolejny. "Jesteście niepoważni. Nie potraficie nawet zrobić dobrego plakatu" - podsumował inny.