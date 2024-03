Świątek alarmuje i chce zmian. "Nie chcę być złośliwa"

- Jestem bardzo zadowolona z tego, jak od początku do końca moja koncentracja była na stabilnym poziomie. Wiedziałam, że to jest niezbędne z zawodniczką, która lubi w pewnym sensie zrobić czasami zamieszanie na korcie. Cieszę się, że byłam konsekwentna i realizowałam swój plan - mówiła Iga Świątek na gorąco po zakończeniu meczu z Martą Kostiuk, którą w nieco ponad godzinę pokonała 6:2, 6:1. Potem 22-latka udała się na konferencję prasową, podczas której poruszyła istotną kwestię.

Świątek chce jednej zmiany. "Nie użyjesz tych piłek ponownie"

Polka kolejny raz zwróciła uwagę na różnicę pomiędzy piłkami, którymi trenuje, a tymi, którymi gra w spotkaniach. Zdaniem Świątek zawodnicy powinni dostawać do dyspozycji więcej meczowych piłek, aby jak najlepiej przyzwyczaić się do nich przed głównym starciem. - Na pewno dostosowanie się do piłek to ważna rzecz, a dostosowanie się do nawierzchni to najważniejsza rzecz w naszym sporcie. Ten, kto szybciej się dostosuje, będzie grał lepiej. Zawsze mieliśmy tutaj piłki Penn, te, których tak naprawdę nie mogliśmy dostać na trening. Myślę, że to jest większy problem, że nie dostajemy piłek turniejowych. Wydaje mi się, że mam jedno pudełko - powiedziała wprost Iga Świątek.

Następnie liderka rankingu WTA przyznała, że profesjonaliści zużywają mnóstwo piłek, których nie mogą wykorzystać ponownie. - Nie chcę być złośliwa, ale ogólnie rzecz biorąc, kiedy patrzymy na kalendarz, liczba zwykłych piłek, które dostaniesz, jest ograniczona. Profesjonaliści używają na dwugodzinny trening co najmniej sześciu puszek. Nie użyjesz tych piłek ponownie, ponieważ musisz grać nowymi - dodała, po czym zaproponowała najprostsze rozwiązanie tego problemu.

- Czasami zmagamy się z tym, że nie mamy wystarczającej ilości piłek, żeby grać przez cały sezon np. piłkami AO. Myślę, że to jest rzecz, która powinna zostać zmieniona w pierwszej kolejności, ponieważ jest to dość łatwe. Możemy je kupić sami. Po prostu nie ma dla nas wystarczającej ilości piłek, piłek turniejowych (uśmiech). Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nie gramy piłkami, które można zobaczyć w sklepie - powiedziała Świątek. - Tutaj (w Indian Wells - red.) zawsze było to dosyć trudne. Piłki zawsze różniły się od tych, którymi gram w innych turniejach. Ale przyzwyczaiłam się do nich... nie przejmuję się tym, lubię je - dodała na koniec.

Finał WTA 1000 w Indian Wells odbędzie się w niedzielę najwcześniej o godz. 19:00 polskiego czasu. Iga Świątek zmierzy się z Marią Sakkari, z którą ostatni raz grała o tytuł właśnie na kalifornijskim korcie dwa lata temu. Wtedy Polka wygrała 6:4, 6:1. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczu Świątek na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.