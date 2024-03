Sceny w wielkim hicie Indian Wells. Alcaraz zdemolowany i nagle zwrot [WIDEO]

Największym zjawiskiem na początku męskiego sezonu tenisowego była forma Jannika Sinnera. W styczniu 22-letni Włoch wygrał swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, triumfując w Melbourne. Później dorzucił do tego zwycięstwo w hali w Rotterdamie. Do Indian Wells na inauguracje turniejów ATP Masters 1000 w tym roku jechał bez porażki - z bilansem 12:0. W "Tennis Paradise" dorzucił cztery kolejne meczowe zwycięstwa, ale w półfinale czekało go najpoważniejsze wyzwanie w postaci Carlosa Alcaraza.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto następcą Lewandowskiego w kadrze? "Coś da się ulepić"

Hiszpan nie błyszczy aż tak w pierwszych tygodniach 2024 roku. Ćwierćfinał Australian Open, bez tytułu na kortach w Ameryce Południowej, gdzie w dodatku doznał kontuzji. W Indian Wells jest jednak obrońcą tytułu, a korty wyjątkowo sprzyjają jego grze.

Deszcz i błyskawica Sinner

Wszyscy ostrzyli sobie zęby na ten pojedynek, ale wyjątkową złośliwością popisała się natura. Już po trzech gemach spadł deszcz. Wówczas doszło do uroczej sytuacji z udziałem Jannika Sinnera, który przygarnął na swoją ławkę dziewczynę do podawania piłek i uciął z nią krótką pogawędkę.

Opady okazały się niegroźne i po kilkunastu minutach zawodnicy wrócili na kort. Niestety nie zdołali rozegrać ani jednego punktu, gdy ponownie doszło do opadów deszczu. Tym razem poważniejszych, więc stadion opuścili nie tylko zawodnicy, ale także publiczność.

Po dwóch godzinach od ostatniej piłki trzeciego gema w końcu udało się wznowić ten pojedynek. Z tą sytuacją zdecydowanie lepiej poradził sobie Sinner. Włoch uzyskał przełamanie. W następnym gemie obronił break pointa, po czym sam wykorzystał go chwilę później. Powrót na kort zdecydowanie należał do trzeciego zawodnika świata, który triumfował 6:1.

Odrodzenie wicelidera rankingu. Posłał rywala na deski

Alcaraz w pierwszym secie posłał tylko jednego winnera. Wejście do wysokie obroty zajęło mu więcej czasu, ale gdy już to zrobił, Sinner był w opałach. Znów doszło do przełamania w czwartym gemie, ale tym razem dokonał go dwukrotny mistrz wielkoszlemowy z Murcji. Rywal nic jednak nie oddał za darmo. Miał dwie szanse na rebreak - pojedyncze w siódmym i dziewiątym gemie - ale Alcaraz wykazał się odpornością psychiczną. Seta zamknął efektownym winnerem ze skrótu. W drugim secie znacznie bardziej wyrównały się długie wymiany. Sinner wcześniej wygrał aż siedem z ośmiu, później doszło do większej równowagi, dzięki czemu mogliśmy być świadkami trzeciej partii.

Kluczowy w finałowym secie był dziesięciopunktowy trzeci gem, gdy po kolejnej długiej wymianie Alcaraz przełamał Sinnera. Włoch zagrał piłkę po siatce, przez co Hiszpan musiał wykazać się ogromną szybkością. Będąc praktycznie brzuchem na siatce, udało mu się zagrać woleja, po którym to Sinner rzucił się w kierunku piłki. 22-latek z Tyrolu przegrał punkt, stracił serwis, a w dodatku musiał pozbierać się z kortu. Alcaraz zainteresował się zdrowiem kolegi. Na szczęście nic się nie stało.

Przełamanie dało ogromny zastrzyk pewności siebie wiceliderowi rankingu ATP. Pewnie utrzymał swoje podanie, a następnie ponownie dobrał się do skóry rywalowi. W trzecim secie Carlos Alcaraz miał przewagę w wymianach forehandowych. Sinner zaczął nie nadążać za tempem gry, przez co popełniał błędy, które doprowadziły do kolejnego breaka. To już było w zasadzie po meczu, zważywszy na poziom gry oraz serwisy jego oponenta, albowiem Hiszpan znacznie poprawił ten drugi element w trakcie pojedynku. Po dwóch godzinach i trzech minutach triumfował 1:6, 6:3, 6:2. Ich bilans bezpośrednich starć wynosi teraz 4:4.

Carlos Alcaraz w finale turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells zmierzy się z Daniłem Miedwiediewem (4. ATP). Rosjanin w półfinale pokonał Amerykanina Tommy'ego Paula (17. ATP) 1:6, 7:6(3), 6:2. Finałowe starcie odbędzie się w niedzielę o godz. 22:00 polskiego czasu. Wcześniej - o godz. 19:00 - czeka nas mecz o tytuł z udziałem Igi Świątek, która podejmie Marię Sakkari.