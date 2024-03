Świątek robi furorę! Co za słowa legendy o Polce

Iga Świątek (1. WTA) w tym roku się nie zatrzymuje. Liderka światowego rankingu prezentuje się z bardzo dobrej strony w turnieju WTA 1000 w Indian Wells. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w półfinale polska tenisistka w absolutnie fenomenalnym stylu pokonała Ukrainkę Martę Kostjuk (6:2, 6:1) i awansowała do finału.

Dla Igi Świątek najbliższy finał turnieju w Indian Wells to dziesiąty w karierze mecz o tytuł imprezy rangi WTA 1000. Z dziewięciu dotychczasowych finałów wygrała siedem. W decydującym starciu Polka zmierzy się z Marią Sakkari (9. WTA). Greczynka w półfinale rozegrała niezwykle zacięte spotkanie z Coco Gauff, które ostatecznie zakończyło się jej zwycięstwem 6:4, 6(5): 7(7), 6:2.

Swoją postawą w ostatnich miesiącach polska tenisistka sprawia, że wychwalają ją legendy. 22-latka jest zdecydowaną faworytką niedzielnego finału. Sukces Polce wróży między innymi legendarna tenisistka, Martina Navratilova. - Jest zdecydowaną faworytką - przyznała Navratilova w rozmowie ze Sky Sports, cytowana przez portal tennisuptodate.com. 67-latka wskazała również na element, który może okazać się kluczowy do pokonania Świątek.

- Zawodniczki muszą przetrwać początek meczu, aby dotrzymać jej kroku. Jeśli tego nie zrobią, to Iga zacznie grać jak nakręcona i później naprawdę trudno będzie zatrzymać jej impet - stwierdziła Navratilova w tej samej rozmowie.

- Wraz z upływem kolejnych minut meczu na staje się pewniejsza siebie i dobrze sobie radzi z atakami przeciwniczek. Odnoszę wrażenie, że dodała trochę rotacji górnej do swojego bekhendu. Wydaje się, że to jest bezpieczniejsze rozwiązanie. Kiedy daje z siebie wszystko na korcie to trudno ją zatrzymać i rywalki muszą uważać. Jeśli chcesz myśleć o zwycięstwie, to ważne jest, aby w pierwszych czterech gemach utrzymać wynik 2:2 lub wyjść na prowadzenie. Kiedy ona wyjdzie na prowadzenie, to życzę powodzenia - dodała.

Mecz finałowy Igi Świątek z Marią Sakkari odbędzie się w niedzielę o godzinie 19:00 czasu polskiego. Jeśli Polka wygra, będzie miała ponad 2500 punktów przewagi nad Aryną Sabalenką w rankingu WTA. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego spotkania w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.