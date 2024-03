Ależ wyczyn Igi Świątek. Wyprzedziła wielką Serenę Williams!

Iga Świątek jest w świetnej formie od lutego i po raz kolejny udowodniła, że potrafi zbudować dyspozycję na wielkie turnieje. Często awansuje do finału turnieju rangi WTA 1000, a minionej nocy zrobiła to po raz kolejny. Awans do meczu o tytuł w Indian Wells sprawił, że przebiła osiągnięcie legendarnej Sereny Williams. Polka ma lepszą skuteczność dochodzenia do spotkań finałowych od amerykańskiej tenisistki.

3 Fot. REUTERS/Amr Alfiky Otwórz galerię Na Gazeta.pl