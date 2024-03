Wielka rywalka Świątek ogłosiła arcyważną decyzję. "To właściwy czas"

Ons Jabeur przed dwoma laty była zdecydowanie najgroźniejszą rywalką Igi Świątek. W 2022 r. zajmowała drugie miejsce w światowym rankingu, jako pierwsza kobieta z Afryki oraz z krajów arabskich w historii tenisa. Tunezyjka dwukrotnie awansowała wtedy do finału turniejów rangi Wielkiego Szlema. W obu przypadkach poniosła jednak porażki. Najpierw w Wimbledonie z Jeleną Rybakiną, a potem w US Open z Igą Świątek. Rok temu ponownie miała szansę w finale Wimbledonu, ale wtedy nie dała rady Markecie Vondrousovej. Teraz zapowiada rewanż i bardzo jej się spieszy.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec Roberta Lewandowskiego? "To byłoby smutne odzwierciedlenie"

Ons Jabeur ma jasny cel. "To właściwy czas"

Tenisistka ujawniła w ostatnim wywiadzie, że planuje powiększyć rodzinę. W 2015 r. wyszła za mąż za byłego szermierza, a ocenie swojego trenera przygotowania fizycznego Karima Kamouna. Okazuje się, że para marzy o posiadaniu dziecka. - Bardzo kocham dzieci, jestem osobą rodzinną i zawsze chciałam mieć własne. Teraz szczególnie, gdy mam u mojego boku Karima, który jest wspaniałą osobą i naprawdę byłby świetnym ojcem - zdradziła, cytowana przez portal sportskeeda.com.

To właśnie z tego względu tak bardzo jej zależy, żeby już w tym sezonie koniecznie sięgnąć tytuł wielkoszlemowy. - To właściwie to nie powinno być ze sobą powiązane - zwycięstwo wielkoszlemowe i posiadanie dziecka. Ale w wieku 29 lat moim celem jest urodzić dziecko i potem wrócić na kort, więc to właściwy czas, aby to zrobić. Czuję, że gram teraz świetnego tenisa. Nie jestem pewna, czy tak będzie, jak wrócę. Więc albo teraz, albo nigdy. Wygram ten turniej - zapowiedziała stanowczo.

Jabeur przyznała także, że przerwa na urodzenie dziecka będzie ważna także z innego powodu. - Pomyślałam, że dojdę do finału i jeśli go wygram, to będę mogła trochę odpocząć. Nawet moje ciało jest trochę wyczerpane graniem w tak wielu turniejach. Po około trzech latach tak intensywnego grania może to tylko pomóc. Każdego roku przejeżdżasz przez cały tour i jesteś jeszcze bardziej wyczerpana - zakończyła.