Eksperci mówią jednym głosem po wygranej Świątek. "Ten typ tak ma"

Godzina i pięć minut - tyle czasu potrzebowała Iga Świątek, aby w nocy z piątku na sobotę ograć Martę Kostiuk 6:2, 6:1 i awansować do finału Indian Wells. Polka zdominowała już kolejną rywalkę, która była niemal bezradna. 22-latka popełniła tylko sześć niewymuszonych błędów, a po jednym z nich po prostu się uśmiechnęła. Nie przeszkodziło jej to w kolejnym efektownym zwycięstwie, nad którym rozpływają się eksperci i dziennikarze. O tytuł Iga Świątek zagra z Marią Sakkari.

Tak eksperci podsumowali zwycięstwo Świątek. "Zero zdziwienia"

"Igę Świątek i Martę Kostiuk dzieli tylko rok, ale dziś na korcie Polka była nauczycielką, a Ukrainka uczennicą." - napisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

"Iga Świątek po serii meczów dobrych czy bardzo dobrych najlepszy zagrała w półfinale. Zero zdziwienia - ten typ tak ma, że lubi dużą stawkę." - ocenił dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.

"Zero break pointów (!), 74% trafionego pierwszego serwisu, 83% punktów wygranych po 1. serwisie, 14 winnerów i tylko 6 niewymuszonych błędów. Dominacja i perfekcja." - czytamy na profilu Dawida Żbika - komentatora Eurosportu - który zwraca uwagę na statystyki.

"Iga Świątek w finale Indian Wells! Czeka na rywalkę (Coco Gauff lub Maria Sakkari) W półfinałowym meczu z Martą Kostjuk zagrała świetnie. Punkty wygrane łącznie: 57 - 34" - pisał na gorąco po meczu Świątek Maciej Trąbski z Przeglądu Sportowego Onet.

"Ostatni raz Iga Świątek oraz Maria Sakkari grały ze sobą… w finale Indian Wells, dwa lata temu. Wtedy Polka wygrała 6:4, 6:1. Bilans wszystkich starć? 3-2 dla Greczynki, ale to Iga odniosła triumf w dwóch ostatnich pojedynkach." - pisze o finale tegorocznego Indian Wells Mateusz Wasiewski z WP SportoweFakty.

"Świetny dziś występ nowej liderki rankingu WTA Race. DomIGAcja od pierwszej do ostatniej piłki. U mnie w liczbach wygląda to następująco. Dzięki, że byliście z nami, za pół godziny Gauff vs. Sakkari." - napisał Żelisław Żyżyński na X.