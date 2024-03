Ci kibice, którzy liczyli na emocje w tym spotkaniu, zawiedli się dość szybko. Od stanu 1:0 dla Ukrainki - Iga Świątek (1. WTA) wygrała jedenaście z kolejnych dwunastu akcji i prowadziła 3:1. Chwilę później Marta Kostiuk (32. WTA) znów przegrała swoje podanie, choć prowadziła w gemie już 40:15. Świątek pewnie wygrała seta 6:1 po 31 minutach.

Wielki mecz Igi Świątek. Włączyła tryb "walec"

Polka miała w nim aż 86 proc. wygranych punktów po pierwszym serwisie (rywalka 50 proc.).

Początek drugiego seta był bardziej wyrównany. Wszystkie trzy pierwsze gemy toczyły się na przewagi. Wszystkie jednak wygrała Świątek i aż dwa razy przełamała rywalkę. Chwilę później Ukrainka poczuła ból w nodze i poprosiła o przerwę medyczną. Na korcie pojawiła się fizjoterapeutka. Kostiuk wróciła do gry, ale nie była w stanie nawiązać walki. W piątym gemie miała chwilę radości, bo wreszcie wygrała gema w tym secie.

Polka w meczu wygrała aż 80 proc. punktów po pierwszym serwisie (rywalka 67 proc.). Najlepsza tenisistka świata serwowała też z 79 proc. skutecznością. Nie popełniła ani jednego podwójnego błędu. Świątek miała też zaledwie sześć niewymuszonych błędów, a rywalka aż prawie cztery razy tyle (23.).

- Bardzo dobrze się tutaj czuje i chciałam zostać jak najdłużej. Świetnie czuje te korty. Sądzę, że to był mój najsolidniejszy mecz podczas tego turnieju - mówiła szczęśliwa po zakończeniu spotkania.

- Jak odebrać rywalce wszelkie nadzieje? Iga Świątek zademonstrowała to w półfinale turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Najlepsza tenisistka świata była niemal bezbłędna, a gdy przytrafiła jej się pomyłka, to zamiast się zdenerwować, szczerze się roześmiała, po czym błyskawicznie wróciła do swojej świetnej gry - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Dzięki wygranej Polka została nową liderką rankingu WTA Race. Wyprzedziła Białorusinkę Arynę Sabalenkę (2. WTA). Ma 2670 punktów, a triumfatorka tegorocznego Australian Open - 2455.

Świątek w finale w Indian Wells zmierzy się ze zwyciężczynią meczu: Coco Gauff (USA, 3. WTA) - Maria Sakkari (Grecja, 9. WTA).

