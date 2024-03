WTA Indian Wells 2024. Kiedy jest mecz Igi Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W zeszłym roku Iga Świątek (1. WTA) dotarła do półfinału Indian Wells, w którym musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny (4. WTA). Obecnie 22-latka już wyrównała tamto osiągnięcie, a w tegorocznej edycji o finał turnieju zagra z Ukrainką Martą Kostiuk (32. WTA). W ćwierćfinale Świątek pokonała Caroline Wozniacki 6:4, 1:0 (204. WTA), która ze względu na problemy ze zdrowiem była zmuszona skreczować.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

WTA Indian Wells 2024. Świątek idzie po finał Indian Wells. Musi pokonać Martę Kostiuk

- Mam dla niej ogromny szacunek. Przykro mi, że musiałam tak zakończyć to spotkanie. Mam nadzieję, że wróci do zdrowia i będzie gotowa na występ w Miami - mówiła Iga Świątek, zwracając do się Dunki, która niedawno wróciła do rywalizacji. Teraz do finału Indian Wells pozostał jeden przystanek.

Marta Kostiuk, podobnie jak Świątek, nie oddała rywalkom ani jednego seta. W drodze do półfinału Ukrainka wygrywała kolejno z Mai Hontamą (120. WTA) 6:4, 6:2, Marketa Vondrousovą (7. WTA) przez walkower, Anastazją Pawluczenkową (24. WTA) 6:4, 6:1 oraz z Anastazją Potapową (33. WTA) 6:0, 7:5. Teraz 21-latkę czeka najtrudniejsze zadanie.

Iga Świątek i Marta Kostiuk miały okazję zmierzyć się ze sobą tylko jeden raz. Miało to miejsce w miejsce w czwartej rundzie Rolanda Garrosa w 2021 roku, kiedy to Polka wygrała 6:3, 6:4. Jeśli liderka rankingu WTA wygra z Ukrainką, w finale zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Maria Sakkari (9. WTA) - Coco Gauff (3. WTA).

WTA Indian Wells 2024. Kiedy jest mecz Igi Świątek? O której Iga Świątek gra z Martą Kostiuk? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO DZISIAJ, STREAM ONLINE]

Spotkanie Iga Świątek - Marta Kostiuk w półfinale Indian Wells odbędzie się w nocy z piątku 15 marca na sobotę 16 marca najwcześniej o północy polskiego czasu. Transmisję meczu w telewizji przeprowadzi stacja Canal+ Sport. W internecie starcie będzie można obejrzeć na platformie Canal+Online. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.