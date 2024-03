Iga Świątek wraca do reprezentacji! Jest decyzja

W zeszłym roku odbyła się 60. edycja turnieju Billie Jean King Cup. Reprezentacja Polski była jedną z dwunastu drużyn, która rywalizowała w turnieju finałowym, do którego dostała tzw. dziką kartę. Z udziału w zawodach zrezygnowała Iga Świątek, tłumacząc to "zaplanowanym kalendarzem przez WTA i ITF". Liderką biało-czerwonych była zatem Magda Linette. Cały turniej wygrała Kanada (zwycięstwo 2:0 z Włoszkami w finale - red.), a Polki przegrały 0:3 z Kanadą i 1:2 z Hiszpanią w grupie D. W tym roku Polki walczą o awans do turnieju finałowego ze Szwajcarkami.

Świątek w składzie Polek na Billie Jean King Cup. Bardzo duża stawka

Rywalizacja Polski ze Szwajcarią w eliminacjach odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia na kortach twardych w szwajcarskim Biel. W losowaniu Szwajcarki były rozstawione z "dwójką", natomiast Polki były wśród drużyn nierozstawionych. Polski Związek Tenisowy ogłosił skład biało-czerwonych, który został wybrany przez Dawida Celta, a więc kapitana Polek.

Z oficjalnego komunikatu opublikowanego przez PZT dowiedzieliśmy się, że w tym gronie znalazła się Iga Świątek (1. WTA), Magdalena Fręch (43. WTA), Magda Linette (54. WTA), Katarzyna Kawa (194. WTA) oraz Maja Chwalińska (292. WTA). Poznaliśmy też plan gier przy okazji tej rywalizacji.

W piątek 12 kwietnia o godz. 14:00 rozpocznie się pierwszy mecz singlistek. Drugi z nich ruszy około 20 minut po zakończeniu pierwszego. W sobotę o godz. 13:00 do gry wejdą liderki reprezentacji, a później zaplanowany jest jeszcze jeden mecz singlowy i rywalizacja deblowa. Do tej pory Polska rywalizowała dwukrotnie ze Szwajcarią w tych rozgrywkach. W 1974 roku Polki wygrały 3:0 - wtedy jeszcze rozgrywki określano Pucharem Federacji - a w 2015 roku górą okazały się Szwajcarki.

A jaką kadrę powołał Heinz Gunthardt, kapitan Szwajcarek? Wybór padł na Viktoriję Golubić (72. WTA), Jil Teichmann (187. WTA), Celine Naef (163. WTA) oraz Simonę Waltert (186. WTA). Poza kadrą znajduje się Belinda Bencić (57. WTA), ponieważ tenisistka spodziewa się dziecka. Na pewno Bencić nie wróci do gry w pierwszej połowie tego roku.

Turniej finałowy Billie Jean King Cup odbędzie się dniach 12-17 listopada na kortach twardych w Sewilli. Pewny udział ma już Kanada (zwycięzca poprzedniej edycji), Czechy (dzika karta), Włochy (finalista) oraz Hiszpania (gospodarz). Przegrany zespół w eliminacjach będzie walczył w barażach o prawo rywalizacji w eliminacjach do turnieju finałowego w 2025 roku.