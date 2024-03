Koniec pięknego snu sensacji Indian Wells. Rywalka Świątek zachwyciła

Turniej WTA 1000 w Indian Wells zmierza w decydującą fazę. Iga Świątek (1. WTA) awansowała do półfinału po tym, jak Dunka Caroline Wozniacki (207. WTA) skreczowała przez kontuzję kostki przy wyniku 6:4, 1:0 dla Polki. Tym samym Iga ma szansę na to, by po raz drugi w karierze triumfować w całej imprezie. Pierwszy raz jej się udało w 2022 roku, gdy pokonała w finale 6:4, 6:1 Greczynkę Marię Sakkari (9. WTA). To trzeci kolejny półfinał Indian Wells z udziałem Polki, przez co Świątek nawiązała do wyczynów Martiny Hingis czy Marii Szarapowej.

Świątek będzie walczyć o finał z Ukrainką Marią Kostiuk (31. WTA), którą od lipca zeszłego roku prowadzi Sandra Zaniewska. Do tej pory zawodniczki rywalizowały ze sobą tylko raz, a konkretniej w 2021 roku w IV rundzie Roland Garros. Wtedy Iga wygrała 6:4, 6:3. Znamy już obie pary półfinałowe w turnieju singlistek Indian Wells.

Rywalka Świątek pokazała pazur. Wyeliminowała "czarnego konia" Indian Wells

Ostatnią półfinalistkę wyłoniło starcie między Marią Sakkari a Amerykanką Emmą Navarro (23. WTA). Warto przypomnieć, że to 22-latka sprawiła wielką sensację podczas turnieju, eliminując w czwartej rundzie Białorusinkę Arynę Sabalenkę (2. WTA; 6:3, 3:6, 6:2). To było jej 18. zwycięstwo w sezonie, co w tamtym momencie było najlepszym wynikiem w tourze. Pokonanie Sakkari i awans do półfinału byłby kolejnym wielkim skalpem w karierze Amerykanki.

Po pierwszym secie taki scenariusz mógł być bardzo realny. W nim Navarro obroniła break pointa w trzecim gemie. Później jednak została przełamana za drugim razem, przez co Sakkari prowadziła 4:3. Odpowiedź Amerykanki przyszła błyskawicznie i był remis 4:4. Kiedy wydawało się, że set zmierza do tie-breaka, Navarro zdołała przełamać przeciwniczkę i wygrać seta 7:5. Sakkari jednak nie podłamała się po przegranym secie.

Już na starcie drugiego seta Sakkari przełamała Navarro, choć potrzebowała do tego czterech okazji. W kolejnym gemie serwisowym Amerykanki Sakkari znów zdołała ją przełamać. Czwarty gem był niezwykle długi i zacięty, w którym Sakkari czterokrotnie uniknęła przełamania. To dało jej prowadzenie 4:0. Po wyczerpującym ósmym gemie, w którym Sakkari obroniła pięć break pointów i wykorzystała dopiero szóstego setbola, zdołała wygrać seta 6:2 i doprowadzić do wyrównania.

Navarro została przełamana też na starcie trzeciego seta, ale zdołała odrobić stratę przełamania i doprowadziła do wyniku 2:2. Kluczowy okazał się dziewiąty gem, w którym Navarro udało się obronić jednego break pointa, ale za drugim razem Sakkari już była skuteczna. Greczynka wygrała seta 6:4 i po blisko trzech godzinach awansowała do półfinału Indian Wells. To dziesiąty półfinał WTA 1000 w karierze tenisistki z Grecji. Tam Sakkari zagra z Amerykanką Coco Gauff (3. WTA).

W przypadku pokonania Amerykanki Sakkari zagra w drugim finale Indian Wells w karierze. Do tej pory Greczynka wygrała tylko dwa turnieje rangi WTA, odpowiednio w Rabacie w 2019 roku i w Guadalajarze w 2023 roku.