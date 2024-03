Iga Świątek reaguje na inwazję na Indian Wells. "To było szalone"

Iga Świątek ze sporą dawką humoru odniosła się do tego, co wydarzyło się na korcie zaraz po zakończeniu jej spotkania z Caroline Wozniacki. W trakcie kolejnego spotkania doszło tam do inwazji pszczół, co przerwało mecz na blisko dwie godziny. - Dobrze, że skończyłam mecz - powiedziała Świątek, która nie ukrywała, że byłaby przerażona, gdyby podobna sytuacja spotkała właśnie ją.

