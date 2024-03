Niepodważalna dominacja Igi Świątek. Polka staje się legendą

Iga Świątek awansowała do półfinału Indian Wells po tym, jak Caroline Wozniacki skreczowała przy wyniku 6:4, 1:0 dla Polki z powodu kontuzji kostki. Teraz liderka rankingu będzie walczyć o awans do finału z Ukrainką Martą Kostiuk. Profil "OptaAce" opublikował na portalu X kilka statystyk, które tylko podkreślają dominację Polki. To półfinał Indian Wells w trzecim kolejnym sezonie, czym nawiązuje m.in. do Martiny Hingis czy Marii Szarapowej.

