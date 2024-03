Prawdziwa inwazja na Indian Wells. Gwiazdor zaatakowany. "Byłem przerażony" [WIDEO]

Carlos Alcaraz (2. ATP) wreszcie wraca do optymalnej formy. Po niespodziewanych porażkach w Australian Open, a ponadto turniejach w Buenos Aires i Rio de Janeiro świetnie spisuje się w Indian Wells. Najpierw pokonał Matteo Arnaldiego (40. ATP), następnie wyeliminował Felixa Augera-Aliassime'a (31. ATP), a w IV rundzie odprawił Fabiana Marozsana (58. ATP) 6:3, 6:3.

Pewnie zwyciężył również czwartkowe starcie z Alexandrem Zverevem (6. ATP) 6:3, 6:1, dzięki czemu zrewanżował się rywalowi za porażkę w ćwierćfinale AO. Dał prawdziwy popis, zwłaszcza w drugim secie, gdy kompletnie zdominował Niemca i przełamał go aż trzykrotnie. Nie było to dla niego jednak łatwe spotkanie, zważywszy na to, co wydarzyło się na początku meczu.

"Inwazja pszczół" podczas meczu Zverev - Alcaraz. "Nigdy nie przeżyłem czegoś takiego"

Podczas pierwszego seta, przy stanie 1:1, sędzia Mohamed Lahyani ogłosił "inwazję pszczół" na korcie. Nastąpiła zatem przerwa w grze na godzinę i 48 minut. Owady zaatakowały wówczas Alcaraza, który chwycił ręcznik, by je zatrzymać, a następnie w panice uciekł do szatni. "Stanął przed niespodziewanym przeciwnikiem" - pisze hiszpański "AS".

Jak się okazało, został użądlony w czoło. - To było dziwne, nigdy nie przeżyłem czegoś podobnego na korcie. Byłem przerażony - zdradził w pomeczowym wywiadzie. - Kilka razy zdarzyło mi się widzieć podobną sytuację, kiedy oglądaliśmy ze znajomymi telewizję. To było dla mnie śmieszne - dodał.

Na miejsce został wezwany pszczelarz Lance, który "rozpoczął misję odkurzania". Udało się zażegnać niebezpieczeństwo, ale przez moment sytuacja wyglądała naprawdę poważnie. - Kiedy wróciliśmy na kort, ponownie się rozgrzaliśmy. Gdy zobaczyłem, że nie ma pszczół, poczułem ulgę. Starałem się o tym nie myśleć i skupić się na grze. Udało się - przekazał Alcaraz.

Rywalem Hiszpana w półfinale zmagań będzie trzecia rakieta świata Jannik Sinner, który znajduje się obecnie na fali 21 wygranych z rzędu. Dodatkowo Włoch zwyciężył cztery z sześciu bezpośrednich spotkań pomiędzy oboma zawodnikami. - Bez wątpienia jest obecnie najlepszym tenisistą na świecie. Gra niewiarygodnie, dlatego bardzo lubię go oglądać. To będzie dla mnie duże wyzwanie - podsumował.