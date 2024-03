Świątek po meczu z Wozniacki mówiła tylko o jednym. To się nazywa klasa! [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) w ćwierćfinale Indian Wells zmierzyła się z Caroline Wozniacką (204. WTA). Polka w pierwszym gemie miała trochę problemów, ale finalnie okazała się lepsza i wygrała 6:4. Przed rozpoczęciem drugiej partii rywalka poprosiła o przerwę medyczną. Zdołała rozegrać jeszcze jednego gema, po czym zdecydowała się na krecz. Dunka narzekała na urazy jeszcze przed meczem.

Iga Świątek zabrała głos po meczu z Wozniacki. Co za słowa o rywalce

Tym samym Polka awansowała do półfinału. Po zakończeniu spotkania Świątek udzieliła krótkiego wywiadu. Wypowiedziała się głównie o Wozniackiej i doceniła, że rywalka była w stanie grać pomimo kontuzji. - Mam dla niej ogromny szacunek. Przykro mi, że musiałam tak zakończyć to spotkanie. Mam nadzieję, że wróci do zdrowia i będzie gotowa na występ w Miami - powiedziała.

Następnie opowiedziała o przebiegu spotkania i jej początkowych problemach z Wozniacką, która ją przełamała i prowadziła w pewnym momencie 4:1. - Szczerze, chciałam tylko uderzać w piłkę w czystszy sposób. Nie było to łatwe, szczególnie z jej defensywą. Wywierała dużą presję. Wiele biegała, uderzała forhendem, bekhendem i dlatego czasami popełniałam błędy. Chciałam być spokojna i cierpliwa - dodała.

Teraz Świątek czeka spotkanie z Martą Kostiuk (32. WTA). Ukrainka wcześniej pokonała 6:0, 7:5 Anastazję Potapową (33. WTA). Do tej pory tenisistki rywalizowały ze sobą tylko raz. Miało to miejsce w czwartej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w 2021 roku. Wówczas liderka rankingu WTA wygrała 6:3, 6:4.