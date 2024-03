Sceny jak z Marvela w meczu Igi Świątek. "Wyniszczanie"

Bitwa pokoleń pomiędzy dwiema byłymi mistrzyniami na różnych krańcach ich legendarnych karier będzie papierkiem lakmusowym sprawdzający prawdziwy poziom Caroline Wozniacki - pisano w zapowiedzi ćwierćfinału Igi Świątek z Dunką polskiego pochodzenia na stronie prestiżowego turnieju w Indian Wells. Zgodnie z przewidywaniami górą była obecna pierwsza rakieta świata, która awansowała po kreczu byłej liderki listy WTA przy stanie 6:4 1:0 dla 22-latki. Mimo skróconego wymiaru pojedynku obie tenisistki dały próbkę swoich wielkich możliwości i sprawiły, że pozostaje tylko czekać na kolejną okazję.

Gdy Świątek i starsza o 11 lat Wozniacki mierzyły się po raz pierwszy w 2019 roku, to układ sił między nimi był znacząco różny niż obecnie. Wtedy pierwszą z nich określano jako wschodzącą gwiazdę, która sprawiła niespodziankę, eliminując doświadczoną i utytułowaną rywalkę. Dunka już wtedy była dawną liderką listy WTA i miała na koncie tytuł wielkoszlemowy. Świątek, która dopiero w kolejnych pięciu latach miała zgarnąć cztery takie triumfy i zająć fotel liderki kobiecego singla, wygrała wówczas w Toronto w trzech setach. I odniosła dopiero drugie w karierze zwycięstwo nad przeciwniczką z Top20. Teraz to ona zawsze wychodzi na kort w roli faworytki. W roli, z którą czasem ma wciąż problem.

Zawodniczka trenera Tomasza Wiktorowskiego w tym sezonie zagrała już parę świetnych meczów, ale ma też na koncie dwie zaskakujące przegrane z rywalkami spoza Top30. W Australian Open uległa Lindzie Noskovej, a w Dubaju Annie Kalinskiej. Wozniacki jest obecnie 204., ale to tylko dlatego, że latem ubiegłego roku wróciła do touru po ponad trzech latach przerwy. Mama dwójki dzieci powoli odbudowuje swoją pozycję w światowym tenisie. W czwartek - mimo kreczu - pokazała, że zdecydowanie jest w nim dla niej miejsce.

Dunka polskiego pochodzenia w Indian Wells zaliczyła siódmy występ od wznowienia kariery. Do czwartku rozegrała 15 meczów i dziewięć z nich wygrała. Pochwały zebrała zwłaszcza za 1/8 finału US Open, ale ten ostatni start w Kalifornii to również jej świetna wizytówka. Od początku pojedynku ze Świątek świetnie wykorzystywała doświadczenie, przewidując nieraz kolejne ruchy Polki. Do tego świetnie urozmaicała sposób wykonania serwisu. Gdy dołoży się do tego jeszcze wielką waleczność, to wiadomo, że po drugiej stronie Świątek stanęła rywalka bardzo wymagająca.

Pierwszej rakiecie globu na początku tego spotkania zdarzało się nieraz nadmiernie śpieszyć. A efektem tego były niewymuszone błędy. W czwartym gemie serwująca wówczas Świątek rzuciła sama do siebie radę. Przypomniała sobie, że przy tak grającej rywalce kluczem jest spokój. Wtedy jeszcze nie zastosowała się to własnej wskazówki, a Wozniacki po chwili cieszyła się z przełamania, a zaraz potem z podwyższenia prowadzenia na 4:1.

Wówczas jednak Polka skorzystała ze swojej rady i uspokoiła własne poczynania, a efekt był wymarzony. Wygrała pięć kolejnych genów. W czasie ósmego gema, po którym doprowadziła do remisu, pokazano wymowną statystykę - Świątek wygrała osiem z 10 ostatnich akcji.

- Na kalifornijskiej pustyni Wozniacki przejdzie największy test, odkąd wróciła do gry, bo czeka ją mecz z Igą Świątek, triumfatorką sprzed dwóch lat. Polska wersja Juggernauta straciła w trzech meczach wcześniej 10 gemów i z pewnością sprawi, że czwartkowe spotkanie będzie ekstremalnie wymagające fizycznie dla Dunki - przewidywano na stronie turnieju.

Juggernaut to postać z komiksów Marvela, która posiada nadludzką siłę i wytrzymałość. Polka od dawna jest bardzo chwalona za swoje przygotowanie fizyczne i wyniszczanie rywalek na tym tle. Gdy tylko w czwartek zaczęła grać spokojniej i ograniczyła proste błędy, to również Wozniacki odczuła tego skutki. Polka nieraz przerzucała piłkę raz w lewy róg kortu, by za sekundę zmusić rywalkę do biegu w przeciwnym kierunku. Różnica między tenisistkami z każdym gemem uwypuklała się.

Komentujący spotkanie w Canal+ wspominali na początku transmisji o kłopotach Wozniacki, która wcześniej miała mieć problem z nadgarstkiem, a ostatnio doszła do tego stopa. Doświadczona zawodniczka przez długi czas świetnie maskowała swoje trudności na korcie dobrą grą, ale po pierwszym secie poprosiła o przerwę medyczną, a po pierwszym gemie drugiej partii stwierdziła, że przy Polce, która nabrała już wyraźnie wiatru w żagle, nie ma sensu się dłużej męczyć i poddała mecz. Szkoda, bo w pierwszej odsłonie obie zawodniczki wiele razy zasłużyły na brawa po popisowych akcjach. Pozostaje liczyć na to, że już niedługo ich drogi znowu się przetną w jakimś turnieju - z korzyścią dla jakości meczu oraz ku uciesze miłośników tenisa.