Oto potencjalna rywalka Świątek w półfinale Indian Wells. Dała bolesną lekcję Rosjance

Iga Świątek (1. WTA) świetnie prezentuje się na turnieju Indian Wells i awansowała już do ćwierćfinału. Tam czeka ją starcie z Caroline Wozniacki (204. WTA), które rozpocznie się w czwartek około godziny 20:30. Wcześniej jednak odbyło się spotkanie rywalek, z którymi Polka może zmierzyć się w półfinale - Anastazji Potapowej (33. WTA) i Marty Kostiuk (32. WTA).

Doskonały mecz Marty Kostiuk. Nie dała szans rywalce

Ukrainka świetnie rozpoczęła to starcie. Szybko przełamała rywalkę, a następnie utrzymała własne podanie i w efekcie prowadziła 3:0. Nie zamierzała się na tym zatrzymywać. Potapowa była kompletnie bezradna i ponownie została przełamana. Finalnie Rosjanka nie wygrała ani jednego gema, a Kostiuk zakończyła pierwszego seta w zaledwie 23 minuty.

Początek drugiej partii wyglądał bardzo podobnie. Potapowa popełniała bardzo wiele błędów, a Kostiuk coraz bardziej się rozpędzała. Ukrainka ponownie przełamała Rosjankę i utrzymała własne podanie. Niedługo później Potapowa wreszcie wygrała pierwszego gema w tym meczu. I poszła za ciosem. Dość nieoczekiwanie przełamała rywalkę. Wydawało się, że wkrótce doprowadzi również do wyrównania. Rzeczywistość okazała się inna, a zryw w tym momencie niewiele jej dał. Kolejny raz przegrała własne podanie i coraz bardziej się irytowała.

Kostiuk była jednak bardzo spięta i znów nie wykorzystała okazji na odskoczenie od rywalki. Popełniła kilka łatwych do uniknięcia błędów, które wykorzystała Potapowa i ją przełamała. Znów jednak nie udało jej się tego wykorzystać i chwilę później gem po jej serwisach wpadł na konto Kostiuk. Rosjanka świetnie wróciła jednak do gry i wygrała dwa koleje gemy, doprowadzając do remisu. Finalnie kolejny jej zryw poszedł na marne, ponieważ Kostiuk wygrała własne podanie, następnie przełamała Rosjankę i wygrała 7:5. Tym samym awansowała do półfinału, gdzie zmierzy się z Igą Świątek lub Caroline Wozniacki.

Do tej pory Marta Kostiuk grała ze Świątek tylko raz. Miało to miejsce w czwartej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w 2021 roku. Wówczas Polka wygrała 6:3, 6:4.