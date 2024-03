Wielka rywalka Świątek nie wytrzymała. Chce, żeby usłyszał ją cały świat

Maria Sakkari (9. WTA) awansowała do ćwierćfinału Indian Wells. W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu pokonała Francuzkę Diane Parry (61. WTA), choć nie bez problemów. Pierwszą partię wygrała spokojnie do dwóch, ale w kolejnej uległa 21-latce 3:6. W decydującym secie zachowała jednak zimną krew. Zwyciężyła do trzech i o najlepszą czwórkę zmierzy się z pogromczynią Aryny Sabalenki (2. WTA) Emmą Navarro (23. WTA). Po meczu Greczynka w mocny sposób odpowiedziała tym, którzy w nią wątpili.

Sakkari znów zwycięska. Zamknęła usta krytykom. "Nie przestawajcie..."

Dziewiąta zawodniczka światowych list ten sezon rozpoczęła bardzo słabo. W Australian Open i w turnieju WTA 1000 w Dubaju odpadła już w drugiej rundzie. W Abu Zabi i Dosze rozegrała zaś tylko po jednym meczu. Nic więc dziwnego, że spadła na nią spora krytyka ze strony internetowych hejterów. Teraz do Indian Wells przystąpiła z nowym trenerem Davidem Wittem, z którym nie tak dawno rozstała się Jessica Pegula (5. WTA). Od razu przełożyło się to na wyniki i podejście do rywalizacji.

Na konferencji prasowej Sakkari w końcu mogła odgryźć się za oszczercze komentarze. - Proszę, róbcie tak dalej. Proszę, nie przestawajcie opowiadać o mnie bzdur. Jestem tutaj, żeby ciągle się poprawić i stawać lepszą - mówiła, cytowana przez portal tennisuptodate.com. - Jeśli chcą mnie osądzać tylko dlatego, że jestem dziewiąta czy dziesiąta na świecie, mogą to śmiało robić. Osobiście jestem dumna, że jestem jedną z najlepszych zawodniczek - przyznała.

Sakkari naprawdę to powiedziała o hejterach. "Robią dobrą rzecz"

Pytana, czy ma coś jeszcze do przekazania hejterom, podzieliła się zaskakującym stwierdzeniem. - To wszystko. Właściwie robią bardzo dobrą rzecz i naprawdę chcę im podziękować, że nadal to robią, bo wtedy przypominam sobie, ile naprawdę osiągnęłam. Jeśli przestaną to robić, może przestanę sobie o tym przypominać - zakończyła.

Mecz Marii Sakkari z Emmą Navarro o półfinał Indian Wells odbędzie się w nocy z czwartku na piątek. Na Igę Świątek Greczynka może trafić dopiero w wielkim finale.