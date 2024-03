Fatalne wieści ws. Djokovicia. To już pewne

Novak Djoković jest już tenisistą bardzo zaawansowanym wiekowo. W tym roku skończy 37 lat, przez co startuje znacznie rzadziej niż jego młodsi konkurenci. Na korcie widzimy go w zasadzie jedynie podczas najważniejszych imprez w sezonie. Powodem jest nie tylko dbanie o kondycję fizyczną, ale także chęć spędzenia jak najwięcej czasu z rodziną. Serb jest ojcem dwójki dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Lewandowskiego? Polacy mówią, jak jest

Wszystko jasne. Wiadomo, co z występem Djokovicia w Miami

Lider rankingu jest już po australijskiej części sezonu, gdzie grał w United Cup oraz Australian Open. W Melbourne dotarł do półfinału, w którym przegrał z Jannikiem Sinnerem. Po niecałych dwóch miesiącach wrócił do rywalizacji podczas pierwszego turnieju rangi ATP Masters 1000 w tym sezonie. Po raz pierwszy od pięciu lat wystąpił w Indian Wells, ale w drugim meczu doznał szokującej porażki z Lucą Nardim. 20-letni Włoch to 123. zawodnik na świecie, który w drabince głównej znalazł się jako szczęśliwy przegrany.

Novak Djoković pierwotnie planował zagrać także w nadchodzącym turnieju w Miami, który rozpoczyna się już 20 marca, ale tak wczesna porażka w bardzo słabym stylu w Indian Wells mogła wpłynąć na jego harmonogram gier. - Chcę mieć dzień lub dwa, zanim podejmę decyzję - mówił serbski tenisista na konferencji prasowej po meczu.

Sasa Ozmo - serbska dziennikarka telewizji Sportklub - poinformowała, że Novak Djoković zdecydował się wycofać z turnieju ATP Masters 1000 w Miami. Serb jest sześciokrotnym mistrzem tej imprezy, ale na Florydzie także nie grał od pięciu lat. Powodem naturalnie był brak przyjęcia szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Dyspozycja serbskiego mistrza jest daleka od optymalnej, więc wolał on wrócić do Europy, aby przygotowywać się na okres gry na mączce. Jego najbliższym startem będzie turniej w Monte Carlo, który rozpocznie się 7 kwietnia.