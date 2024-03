Rywalka Igi Świątek ma plan. "Mogę pokonać każdego". Ojciec chce sensacji

Iga Świątek jest liderką światowego rankingu WTA, która po porażce Aryny Sabalenki w czwartej rundzie Indian Wells jest już pewna kolejnych tygodni panowania (obecnie jest numerem 1 już 94. tydzień, a dojdzie do co najmniej 101. tygodnia). Natomiast Caroline Wozniacki to była numer jeden, która w styczniu 2020 roku skończyła karierę, a w czerwcu 2023 roku wróciła z celem powrotu do czołówki i walki o olimpijski medal.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz w szczerym wyznaniu: Szybko się wzruszam

Caroline odbudowuje ranking - jest dziś dopiero 204., ale gra jak zawodniczka notowana dużo wyżej. W Indian Wells w drodze do ćwierćfinału wygrała cztery mecze, tracąc w nich tylko jednego seta. Pokonała kolejno:

62. w rankingu WTA Lin Zhu 7:6, 6:1

36. w rankingu Donnę Vekić 7:6, 6:3

131. w rankingu Katie Volynets 6:2, 4:6, 6:0

i dopiero 607. Angelique Kerber 6:4, 6:2, która też wróciła po długiej przerwie

Zwycięstwo nad Kerber na pewno sprawiło, że Caroline jest jeszcze pewniejsza siebie. Angelique to jej przyjaciółka, znają się od dzieciństwa, zwycięstwo nad nią ma więc szczególne znaczenie. Zwłaszcza że Kerber prezentowała naprawdę wysoką formę - we wcześniejszych rundach w Indian Wells wygrała z Petrą Martić (58 WTA), Jeleną Ostapenko (10 WTA) i Wieroniką Kudiermietową (19 WTA).

Komentowała mecze Igi, trenowała z Igą i dobrze ją zna. "Mogę pokonać każdego"

Już przed tym meczem Caroline mówiła tak: "Czuję, że gdy gram swój najlepszy tenis, to przy dobrym dniu mogę pokonać każdego". Ale teraz Wozniacki dobrze wie, że choć jest w wysokiej formie, to teraz przed nią wyzwanie jeszcze trudniejsze.

- W trakcie mojej przerwy komentowałam niektóre mecze Igi [Caroline pracowała jako ekspertka ESPN - red.], a po powrocie trenowałam z nią kilka razy. Oczywiście wiem, jak ona gra, wiem, jak mocno uderza, ale czym innym jest wiedzieć, jak Świątek gra, a czym innym zagrać przeciwko niej w tak ważnym meczu. Muszę zagrać najlepiej, jak potrafię, aby z nią rywalizować na równym poziomie i mam nadzieję, że tak właśnie będzie - mówiła Wozniacki na konferencji prasowej.

Jeden z tych kilku wspólnych treningów Igi i Caroline odbył się kilka dni temu, tuż przed startem turnieju w Indian Wells. Podobno w gierce na punkty Caroline prowadziła 2:0, ale od tego momentu rządziła już Iga i wygrała 6:2. W ich jedynym meczu - prawie pięć lat temu w Toronto - też lepsza była Iga (1:6, 6:3, 6:4). Wtedy to było najcenniejsze zwycięstwo 18-letniej Igi w jej karierze. Dziś Caroline pokonując Igę na pewno cieszyłaby się z najważniejszej wygranej po urodzeniu dwójki dzieci i powrocie do touru. Ale czy Wozniacki ma szanse?

Piotr Woźniacki, ojciec i zarazem trener Caroline, wierzy, że tak. W trakcie kalifornijskiego "tysięcznika" kontakt z nim mamy tylko sms-owy, ale widać, że w obozie "Karo" jest pełna mobilizacja. A niedawno w obszernej rozmowie ze Sport.pl Woźniacki, komplementując Świątek, mówił też tak: "Oczywiście my z Karoliną widzimy, co Iga robi lepiej, a gdzie jeszcze mogłaby się poprawić, my też będziemy szukali wytrycha, żeby te drzwi otworzyć i wejść do środka, ale jak, to nie chcę zdradzać".

Eksperci i bukmacherzy nie bardzo wierzą, że Woźniackim uda się znaleźć wytrych. Kurs na zwycięstwo Polki to skromniutkie 1,10, a na sensacyjny triumf Dunki polskiego pochodzenia - ponad 9. W każdym razie świetnie, że dojdzie do polskiego ćwierćfinału.

"Co się odwlecze". Wszyscy czekaliśmy na mecz Świątek - Wozniacki

- To na pewno będzie fajny mecz - mówi Iga. - Karolina jest już naprawdę doświadczona, bardzo ją szanuję i podziwiam. Po przerwie na narodziny dzieci walczyła o powrót na kort, gra teraz naprawdę świetnie - dodaje Świątek.

- Szkoda, że w US Open dziewczyny ze sobą nie zagrały ćwierćfinału. Już było blisko, ale Karolina przegrała z Gauff, a Iga z Ostapenko. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Oby tylko Karolina i Iga spotykały się pod koniec turniejów, a nie w pierwszych rundach, bo z tym rankingiem Karoliny [była 623.] to może być różnie - mówił nam Woźniacki we wrześniu ubiegłego roku, tuż po US Open.

Jego życzenie, ale i na pewno życzenie wielu kibiców tenisa, teraz się spełni. Mecz Świątek - Wozniacki o półfinał turnieju WTA 1000 w Indian Wells zaplanowano na czwartek 14 marca około godziny 21 czasu polskiego. Transmisja w Canal+ Sport, relacja na żywo na Sport.pl.