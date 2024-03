W Rosji aż wrze po tym, co zrobiła Ukrainka. Tłumaczy się stosunkiem

Na początku 2021 roku w testach antydopingowych w organizmie Dajany Jastremskiej wykryto śladowe ilości mesterolonu. Wówczas Ukrainka została tymczasowo zawieszona przez Międzynarodową Federację Tenisową, ale szybko wróciła do rywalizacji. - Mestrolon dostał się do mojego ciała poprzez stosunek seksualny z byłym partnerem. On jednak temu zaprzecza i kłamie, że mój ojciec zmusza go do złożenia takich zeznań przed komisją. Poprosiliśmy go o próbkę włosów do analizy, ale odmówił i nie chce z nami współpracować - mówiła w wywiadach ukraińska tenisistka.

Rosjanie wściekli na Dajanę Jastremską. Przez jej sprawę mają marsa na twarzy

Jastremska niewinność próbowała udowodnić, poddając się badaniu wariografem, które wskazało, że na 99 proc. tenisistka mówi prawdę. Finalnie ITF uniewinniło ją jeszcze w 2021 roku i Ukrainka wróciła do rywalizacji w największych turniejach. W 2024 roku dotarła nawet do półfinału Australian Open, co było jej najlepszym wynikiem w karierze.

23-latka jest jednak powodem, przez który Rosjanie aż wychodzą z siebie. Jastremska od początku wojny w Ukrainie na kortach nie podaje ręki rosyjskim i białoruskim tenisistkom, o czym wielokrotnie pisały już rosyjskie media. Temat trzykrotnej zwyciężczyni turniejów WTA po raz kolejny podjął portal sportbox.ru.

"Usprawiedliwiona przez łóżko. Po dziwnych wyjaśnieniach o dopingu po seksie została uznana za niewinną. Jak to w ogóle możliwe?" - grzmią Rosjanie. Dalej czytamy, że Jastremska "demonstracyjnie odmawia podania dłoni Rosjankom i Białorusinkom, a to one mają wszelkie powody, by odmawiać podawania jej ręki".

Rosyjscy dziennikarze wyliczają, że Jastremska wróciła do gry zbyt szybko i uwierzono w jej "absurdalne" zeznania. Sugerują także, że były partner Ukrainki finalnie przyznał się do stosowania niedozwolonej substancji, bo otrzymał rekompensatę pieniężną od ojca tenisistki.

"Tak czy inaczej, fantastyczna w swej naiwności historia zakończyła się happy-endem dla Ukrainki, której nikt nawet nie krytykował" - czytamy. Ponadto pojawia się też wątek Marii Szarapowej, którą w 2016 roku za wykrycie w jej organizmie meldonium zawieszono na 15 miesięcy. "Rosjanka zorganizowała konferencję prasową, wszystko szczegółowo wyjaśniła, a Ukrainka zaprzeczała faktom w każdy możliwy sposób" - wyliczają media. "Wnioski są oczywiste" - czytamy w podsumowaniu.

Dajana Jastremska rozpoczęła turniej Indian Wells, ale już w pierwszym meczu pożegnała się z rywalizacją. Przy stanie 0:4 w pierwszym secie skreczowała pojedynek z Emmą Raducanu narzekając na kontuzję brzucha.