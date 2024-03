Zadzwonił narzeczony. To był koniec. "W końcu mogłam założyć szpilki"

W kraju nad Wisłą Caroline Wozniacki przez lata była znana nie tylko jako tenisistka światowego topu, ale też przyjaciółka Agnieszki Radwańskiej. Razem z Angelique Kerber wiele lat temu stworzyły trio, które rozmawiało w języku polskim, choć każda z nich miała inny paszport - odpowiednio: duński, polski i niemiecki. Wśród przyjaciół Wozniacki jest też jedna z największych legend tenisa. Dobrze zna się ona również z królem Danii, który wypatrzył ją na korcie jeszcze jako dziecko.

Polskie trio Wozniacki, a wśród bliskich przyjaciółek wielka legenda tenisa. Sportowa rodzina

Wozniacki i Świątek, darzą się dużą sympatią i szacunkiem, ale reprezentują dwa różne tenisowe pokolenia. Pierwsza latem skończy 34 lata, druga jest o 11 lat młodsza. Obie dotarły na szczyt światowego rankingu i mają w dorobku wielkoszlemowy triumf (raszynianka ma ich już cztery). Obie odzyskały też miano pierwszej rakiety globu, tyle że Polce zajęło to siedem tygodni, a Dunce sześć lat (najdłuższa przerwa w historii tego wprowadzonego w 1975 roku zestawienia).

Wozniacki należy do otwartych i wesołych osób. Zyskała tym sympatię innych zawodników, organizatorów turniejów i kibiców. Do bliskich jej osób można zaliczyć m.in. słynną i utytułowaną Serenę Williams. Ale do tego kręgu należą też m.in. Radwańska i Kerber. Trio to nie tylko połączył zbliżony wiek, ale i polskie pochodzenie. Mimo że Wozniacki urodziła się w Odense i reprezentuje Danię, a Kerber przyszła na świat w Bremie i jest Niemką.

Wozniacki pochodzi ze sportowej rodziny. Matka Anna w przeszłości była siatkarką, została nawet kiedyś powołana do reprezentacji Polski. Ojciec Piotr to były piłkarz, który potem zainteresował się tenisem. Do tego stopnia, że niemal cały czas jest szkoleniowcem córki. Podczas tej długiej współpracy mieli tylko jedną przerwę - zawodniczka szybko jednak żegnała się z nowymi trenerami i wracała do ścisłej współpracy z tatą. Ten w pewnym momencie chciał odpocząć od nieustannego podróżowania po świecie zgodnie z tenisowym kalendarzem, ale nie potrafił też odmówić córce i wrócił razem z nią.

Zakończenie kariery już było. "Obudziłam się z takim bólem, że mąż musiał mnie wynosić z łóżka". Znajoma króla

Bo Wozniacki już jedno zakończenie kariery ma za sobą. Oficjalnie pożegnała się z rywalizacją na początku 2020 roku, tuż po Australian Open. Odpadła wtedy w trzeciej rundzie. Dwa lata wcześniej to właśnie w Melbourne wywalczyła pierwszy i jak na razie jedyny tytuł wielkoszlemowy. Dzięki temu też wróciła na fotel liderki listy WTA. Zadebiutowała na nim jako zaledwie 20-latka. Po triumfie na antypodach miała kontynuować dobrą passę, ale zamiast tego przyszły rozczarowania i ból. Miało to związek z kłopotami zdrowotnymi. Dopiero po jakimś czasie poznała diagnozę - reumatoidalne zapalenie stawów.

- To miał być mój złoty czas. Przed US Open jednak odczuwałam bóle stawów, ciągłe zmęczenie i inne niewyjaśnione dolegliwości. Przegrywałam mecze, które z łatwością powinnam wygrywać. Nie mogłam podnosić rąk, bolały mnie dłonie i stopy. Miałam problemy ze wstawaniem z łóżka, a nawet czesaniem się. Pewnego dnia obudziłam się z takim bólem, że mąż musiał mnie wynosić z łóżka. Po prostu nie mogłam się ruszać. To wtedy rozpoczęła się moja długa droga do diagnozy - opowiadała później w jednym z wywiadów.

Wiele osób współczuło Dunce z powodu tych dolegliwości, bo jest ona typem osoby, która budzi dużą życzliwość. A do tego jest po prostu ciekawą postacią. Jeszcze przed pierwszym podejściem do zakończenia kariery wzięła udział w Maratonie Nowojorskim bez wcześniejszego doświadczenia w biegu na takim dystansie. Ukończyła go w 2014 roku w niespełna trzy i pół godziny.

Dawno temu zyskała również sympatię wówczas przyszłego, a teraz obecnego króla Danii Fryderyka. Jak relacjonowała po latach jej matka, 12-letnią Caroline pokazano w programie telewizyjnym dotyczącym wielkich talentów. To przy tej okazji trafił na nią przyszły monarcha i zaprosił ją do pałacu, a potem przyznał jej stypendium umożliwiające wyjazdy na zagraniczne turnieje. Anna Wozniacki opowiadała kilkanaście lat temu w wywiadzie dla "Super Expressu", że jej córką wciąż ma kontakt z obecnym władcą kraju, zdarzało im się razem grać, a on czasem oglądał z trybun jej grę podczas turniejów.

Wozniacki mogła grać dla Polski? Długo wyczekiwany tytuł

Czy była szansa, by zdolna tenisistka grała dla Polski? Zdaniem jej matki na przeszkodzie stanęli rodzice innych zawodniczek uczestniczących w mistrzostwach Polski juniorów. Mieli oni wymusić na przedstawicielach Polskiego Związku Tenisowego zakaz udziału w takich turniejach dzieci emigrantów.

Choć Wozniacki zaczęła grać dopiero jako siedmiolatka, to szybko robiła postępy i przynosiło to pierwsze sukcesy. W 2006 roku wygrała juniorski Wimbledon, a w Australian Open dotarła do finału. Debiut w zawodowym tenisie zaliczyła już rok wcześniej. W 2007 roku dostała się do Top 100, a niespełna dwa lata później do czołowej dziesiątki. W 2008 roku wygrała turniej WTA w Sztokholmie i została pierwszą w historii Dunką z takim tytułem w dorobku.

Choć dość długo czekała na ten historyczny triumf wielkoszlemowy, to przez lata imponowała regularnością. Od 2008 roku przez 11 kolejnych sezonów wygrywała przynajmniej jedną imprezę rocznie. Łącznie ma na koncie 30 tytułów (po sześć wywalczyła w 2010 i 2011 roku), a ostatnie trzy dopisała w 2018 roku. Wśród aktywnych wciąż tenisistek wyprzedzają ją pod tym względem jedynie Venus Williams (49) i Petra Kvitova (31).

Utrzymywana długo forma sprawiła też, że od debiutu w Roland Garros 2007 Wozniacki wystąpiła w 35 kolejnych imprezach wielkoszlemowych. Dopiero dziewięć lat później zabrakło jej w Paryżu z powodu kontuzji kostki. Zanim sięgnęła tytuł wielkoszlemowy w Australian Open 2018, to dwukrotnie wystąpiła w finale zmagań tej rangi - w US Open 2009 i 2014.

Wozniacki o telefonie od byłego narzeczonego: byłam zszokowana. Potem wbiła mu szpilę

Wspomniana choroba nie była jedynym elementem, który sprawił, że otrzymywała wiele słów wsparcia w środowisku tenisowym. Drugim był moment, gdy narzeczony - słynny golfista Rory McIlroy - zakończył nagle ich związek podczas krótkiej rozmowy telefonicznej. Zaraz potem wydał oświadczenie w tej sprawie, w którym stwierdził, że zaproszenia na ślub uświadomiły mu, iż nie jest gotowy na wszystko, co związane jest z małżeństwem.

- Byłam zszokowana. Myślałam, że porozmawiamy chociaż twarzą w twarz czy coś w tym stylu. Ale nic z tych rzeczy. Doszło tylko do rozmowy telefonicznej i więcej się do mnie nie odezwał. Nie sądzę, by można się było spodziewać takiej sytuacji. Nie możesz więc przygotować się na to i dlatego byłam w szoku przez pewien czas - opowiadała potem o tym trudnym dla siebie okresie z 2014 roku.

Po pewnym czasie nabrała jednak do sprawy dystansu i pozwoliła sobie na wbicie szpilki byłemu partnerowi, który nie był zbyt wysoki. We wpisie w mediach społecznościowych stwierdziła wtedy, że wreszcie po trzech latach znów mogła założyć na wyjście buty na obcasie. Jej złamane serce posklejał potem koszykarz David Lee. To m.in. z myślą o powiększeniu rodziny Wozniacki podjęła decyzję o przejściu na sportową emeryturę. Duńsko-amerykańskie małżeństwo ma dwoje dzieci - latem 2021 roku urodziła się Olivia, a jesienią 2022 James.

Praca na dwa etaty. Olimpijskie marzenie

- To dość szalone. Kiedy zaczynałam grać, to nie myślałam, że mając dzieci wrócę do uprawiania sportu, który kocham - przyznała niedawno Wozniacki.

Ale tak właśnie potoczyły się jej losy. W lipcu ubiegłego roku wystartowała jeszcze w turnieju legend podczas Wimbledonu, ale już było wiadomo, że szykuje się w ten sposób do wznowienia kariery po ponad trzech latach przerwy. W Montrealu i Cincinnati nie zdziałała wiele, ale błysnęła podczas US Open - dotarła aż do 1/8 finału. Przegrała z późniejszą mistrzynią Coco Gauff.

Dunka polskiego pochodzenia przyznaje, że mimo iż przygotowanie fizyczne nie było u niej nigdy problemem, to wytrzymanie obciążeń związanych z rywalizacją na korcie po dwóch porodach nie jest łatwe. Dolegliwościom powiązanym z reumatoidalnym zapaleniem stawów stara się zapobiegać za pomocą leków. Większym wyzwaniem jest łączenie profesjonalnej gry w tenisa z wychowywaniem dwójki dzieci.

- To jak wymagająca praca na dwóch etatach. Czasem klepię się sama po ramieniu i mówię sobie, że wykonałam dobrą robotę. W niektóre dni chodzi tylko o przetrwanie, w inne idzie lepiej. Funkcjonujemy z dnia na dzień i dzieci są szczęśliwe. W tenisie niczego nie biorę za pewnik. Cieszę się po prostu każdym meczem - opowiadała niedawno.

Ostatni raz światową jedynką była w lutym 2018. Po pierwszym występie po przerwie - w sierpniu ubiegłego roku - znalazła się na 632. miejscu w rankingu WTA. Obecnie jest 204., ale w poniedziałek - nawet jeśli przegra ze Świątek - powinna wrócić do Top 130.

Celem, który ma na horyzoncie, są igrzyska w Paryżu. Wystąpiła już trzykrotnie w turnieju olimpijskim - w Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro. W 2016 roku pełniła nawet funkcję chorążej. Najdalej dotarła w drugim podejściu - do ćwierćfinału. Zanim jednak przystąpi latem do walki o medal olimpijski, to w czwartek czeka ją pojedynek ze Świątek w Indian Wells. Ale niezależnie od jego wyniku będzie mogła być z siebie zadowolona. Awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi 1000 po raz pierwszy od pięciu lat.