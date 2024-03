Simona Halep żąda 10 milionów euro! "Tyle to dostała dziewczynka, co się potknęła"

Simona Halep w tenisa nie grała od października 2022 roku. Czteroletnie zawieszenie, którym została początkowo ukarana za doping, oznaczało dla niej tak naprawdę koniec kariery. Swoich racji Rumunka dochodziła przed Sportowym Sądem Arbitrażowym (CAS), który ostatecznie zdecydował na jej korzyść.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz w szczerym wyznaniu: Szybko się wzruszam

Halep chce ogromnego odszkodowania. Ion Tiriac grzmi. 10 milionów to za mało?

Suplement, który Halep otrzymała od firmy Quantum Nutrition był skażony roksadustatem - to substancja stosowana do walki z anemią, stymuluje ona produkcję czerwonych krwinek. I to właśnie z powodu wykrycia tego środka została zawieszona aż na cztery lata. Teraz rumuńska tenisistka będzie chciała uzyskać odszkodowanie od tej firmy w wysokości 10 milionów euro - za szkody wizerunkowe i uniemożliwienie jej gry na najwyższym poziomie.

Niektórzy uważają jednak, że to kwota zdecydowanie za niska. Do takich osób należy Ion Tiriac - to były tenisista, prezydent Rumuńskiego Komitetu Olimpijskiego i Sportowego (1998-2004) i miliarder.

- Pozwała firmę w Stanach Zjednoczonych, nie w Rumunii, Cioflingeni czy Kongo. Powinna pozwać ich na 100-200 milionów nie 10. 10 milionów?! 10 milionów dostała ta kanadyjska dziewczynka, co się potknęła w szatni na US Open. Już nie gra, zajmuje się modą. Potknęła się, trochę się poturbowała i Amerykanie dali jej 10 milionów, żeby ich nie pozwała! Simona powinna zażądać większej kwoty - powiedział Tiriac w rozmowie z gsp.ro.

Tym samym miliarder odniósł się do przypadku Eugenie Bouchard, byłej finalistki Wimbledonu i nr 5 światowego tenisa. Kanadyjska tenisistka poślizgnęła się na śliskiej podłodze w słabo oświetlonym pomieszczeniu podczas US Open. Musiała wycofać się z rozgrywek i do końca sezonu zagrała tylko jeden mecz, którego nie dokończyła z powodu zawrotów głowy. Pod koniec 2023 roku zrezygnowała z tenisa na rzecz pickleballa.

Za to Simona Halep szykuje się, żeby wrócić do tenisa. Rumunka otrzymała dziką kartę na turniej WTA 1000 w Miami, który rozpocznie się już 19 marca.