Arynie Sabalence kilkukrotnie udało się uciec spod topora w tegorocznym Indian Wells, ale finalnie i ona trafiła na pogromczynię. Dość niespodziewanie została nią Emma Navarro. Amerykanka już w pierwszym secie pokonała Białorusinkę, powoli doprowadzając ją do frustracji. I choć w drugiej partii oddała inicjatywę rywalce, to w trzeciej znów wróciła do gry. I to widowiskowo. Szybko zbudowała sobie przewagę i triumfowała 6:3, 2:6, 6:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tym Lewym? Debata na Sport.pl na żywo już w piątek

Aryna Sabalenka odpadła z Indian Wells! Znakomite wieści dla Igi Świątek

Odpadnięcie Sabalenki w czwartej rundzie Indian Wells oznacza, że nie obroni ona punktów za zeszłoroczną grę w finale turnieju. W najnowszym notowaniu rankingu WTA Białorusinka będzie miała na koncie 8195 punktów, czyli o 530 oczek mniej niż przed startem imprezy.

Iga Świątek może wykorzystać okazję i powiększyć przewagę nad wiceliderką światowych list. Przed rokiem Polka odpadła w półfinale, a obecnie już jest pewna gry w ćwierćfinale. Tam zagra z Caroliną Woźniacki. Jeśli pokona Dunkę, obroni zeszłoroczne punkty. W przypadku ewentualnego zwycięstwa w całym turnieju Polka będzie miała na koncie 10715 punktów. Wówczas przewaga nad Sabalenką będzie wynosić ponad 2500 punktów. Przed startem imprezy wynosiła ona 1380 punktów.

Ranking WTA Live (stan na 13 marca 2024):

1. Iga Świątek - 9930 pkt (maksymalnie 10715 pkt)

2. Aryna Sabalenka - 8195 pkt

3. Coco Gauff - 6880 pkt (maks. 7760 pkt)

4. Jelena Rybakina - 5848 pkt

5. Jessica Pegula - 5035 pkt

6. Ons Jabeur - 4118 pkt

7. Qinwen Zheng - 4050 pkt

8. Marketa Voundrousova - 4015 pkt

9. Jelena Ostapenko - 3493 pkt

10. Maria Sakkari - 3295 pkt (maks. 4175 pkt)

Ponadto porażka Białorusinki oznacza, że Świątek prawdopodobnie będzie liderką rankingu WTA co najmniej przez 101 tygodni. Stanie się tak w przypadku gdy Sabalenka nie wystąpi w Charleston. Tym samym Polka przekroczy magiczną granicę stu tygodni na fotelu liderki.

Iga Świątek mecz ćwierćfinałowy z Caroliną Woźniacki rozegra w czwartek 14 marca. Godzina nie jest jeszcze znana.