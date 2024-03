Aryna Sabalenka (2. WTA) nie najlepiej rozpoczęła WTA 1000 w Indian Wells. Już w pierwszym meczu była bliska sensacyjnej porażki. W trzecim secie musiała bronić aż czterech piłek meczowych, ale ostatecznie wyszła z opresji, triumfując 6:7(2), 6:2, 7:6(6) z Peyton Stearns (64. WTA). W trzeciej rundzie także nie miała łatwego zadania. Choć wygrała 6:3, 7:5 z Emmą Raducanu (250. WTA), to miała problem z utrzymaniem koncentracji i nerwów na wodzy. Otrzymała nawet ostrzeżenie od sędziego za używanie wulgarnych słów. Emocje trudno było jej opanować także w środowym meczu przeciwko Emmie Navarro (23. WTA). Rywalka grała znakomicie, co zwiększało poziom frustracji wiceliderki rankingu WTA.

Pierwszy set to koszmar dla Sabalenki. Frustracja i bezradność rosły z każdą minutą

Początek meczu był bardzo wyrównany. Obie tenisistki bardzo dobrze spisywały się w polu serwisowym, o czym świadczy fakt, że żadna nie miała nawet szans na przełamanie. Pierwsza okazja pojawiła się dopiero w ósmym gemie. I dość niespodziewanie wypracowała ją Amerykanka. Nie miała większych problemów i wykorzystała już pierwszego break pointa, wygrywając do 15. Tym samym zbudowała sobie dość solidną przewagę - 5:3.

Komentatorzy zachwycali się grą Navarro. Potrafiła nie tylko skutecznie atakować, ale i znakomicie się bronić. Docenili to również kibice zebrani na trybunach, którzy głośno dopingowali rodaczkę. Ten fakt, a przede wszystkim znakomita postawa Amerykanki, irytowały Sabalenkę, która nie miała sposobu, by przeciwstawić się rywalce. Popełniała też sporo błędów. Miała więc problem, by odrobić stratę przełamania.

Szansa pojawiła się w dziewiątym gemie. Mogła wygrać przy serwisie rywalki i nieco wybić ją z rytmu, ale finalnie ta sztuka jej się nie udała. Navarro wyszła z opresji i wygrała seta 6:3, co było dość sporym zaskoczeniem.

Popis Sabalenki w drugim secie. Skutecznie wróciła do gry

Już w pierwszym gemie drugiej partii Białorusinka chciała pokazać Navarro, że nie zamierza się poddawać i nie odpuści łatwo zwycięstwa. Utrzymała własne podanie, nie oddając rywalce ani jednego punktu. Z kolei już w czwartym gemie po niezwykle zaciętej grze przełamała Amerykankę, dzięki czemu prowadziła 4:1.

Tym samym nieco uspokoiła grę i skutecznie przejęła kontrolę nad setem. Nie dała szans przeciwniczce na to, by odrobiła stratę, choć gra była dość mocno wyrównana. Finalnie druga partia zakończyła się zwycięstwem Sabalenki 6:3, co doprowadziło do remisu w setach.

Wielkie problemy Sabalenki w trzecim secie. Navarro z nich skorzystała. Bezlitośnie

Białorusinka nie poszła jednak za ciosem. Dość powiedzieć, że już w drugim gemie oddała podanie i znów musiała gonić rywalkę. I choć chwilę później doprowadziła do przełamania powrotnego, to jej radość nie trwała długo. Ponownie pojawiła się nerwowość w grze Sabalenki, czego owocem była utrata serwisu w gemie numer cztery. To wtedy Białorusinka wydała z siebie głośny okrzyk, co świadczyło o jej bezsilności. Kilkukrotnie wypuściła też bezwładnie rakietę z rąk.

Mimo to się nie poddawała. W piątym gemie miała okazję przełamać przeciwniczkę, ale znów jej nie wykorzystała. Tym samym Amerykanka prowadziła już 4:1, co było sporą zaliczką. Na tyle, że nie dała sobie jej wyrwać do końca, mimo że Sabalenka dwoiła się i troiła, by odwrócić losy meczu. W ostatnim gemie Białorusinka zaczęła popełniać błędy przy serwisie, co tylko ją pogrążyło. Ostatecznie przegrała 2:6 i w całym meczu 1:2.

Tym samym to Navarro dość sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału. Na tym etapie rywalizacji zmierzy się z wygraną starcia Diane Parry (61. WTA) - Maria Sakkari (9. WTA).