Wozniacki zaczęła mówić o Idze Świątek. Tych kilka zdań wystarczyło

Iga Świątek (1. WTA) nie zatrzymuje się w Indian Wells. Polka awansowała do ćwierćfinału po wygranej 6:1, 6:2 nad Kazaszką Juliją Putincewą (79. WTA). Świątek została pierwszą zawodniczką od lat 2009-2011, która w trzech kolejnych sezonach awansowała co najmniej do ćwierćfinału Indian Wells. Jako ostatnia dokonała tego Caroline Wozniacki (204. WTA), a więc najbliższa rywalka Polki. "W pierwszej części 2022 r., Iga wygrała aż 37 meczów z rzędu, w 2023 r. umocniła swoją pozycję dominatorki, a teraz, w pierwszych miesiącach roku 2024, jeszcze to przebija" - pisze Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

"Obecna numer jeden i była numer jeden dobrze się znają. Nawet w kalifornijskim raju trenowały razem przed rozpoczęciem turnieju" - czytamy w pomeczowej relacji po spotkaniu Świątek z Putincewą.

Wozniacki mówi o rywalizacji ze Świątek. Co za słowa. "Muszę zagrać jak najlepiej"

To będzie drugi mecz między Świątek a Wozniacki w historii. Jedyne spotkanie między tymi zawodniczkami odbyło się w drugiej rundzie Rogers Cup w Toronto w 2019 roku. Wówczas Świątek wygrała 1:6, 6:3, 6:4. - Wozniacki jest już naprawdę doświadczona, bardzo ją szanuję i podziwiam. Po przerwie na narodziny dziecka walczyła o powrót na kort, gra teraz naprawdę świetnie. To na pewno będzie fajny mecz - mówiła Świątek w wywiadzie po awansie do ćwierćfinału. A co o starciu z Igą w Indian Wells uważa sama Wozniacki?

- W trakcie mojej przerwy komentowałam niektóre jej mecze. Wiem, jak Iga gra. Oczywiście gra naprawdę dobry tenis, uderza bardzo mocno. Trenowałam z nią kilka razy po powrocie, także podczas ostatniego US Open. Oczywiście wiem, jak gra, ale czym innym jest wiedzieć, jak Świątek gra, a czym innym zagrać przeciwko niej w tak ważnym meczu. Muszę zagrać jak najlepiej, jak potrafię, aby z nią rywalizować na równym poziomie i mam nadzieję, że tak właśnie będzie - mówiła Wozniacki podczas konferencji prasowej.

Wozniacki tylko raz w karierze wygrała Indian Wells. Doszło do tego w 2011 roku, gdy Dunka polskiego pochodzenia pokonała w finale 6:1, 2:6, 6:3 Marion Bartoli. Łącznie Wozniacki wygrała 30 turniejów w karierze, w tym wielkoszlemowy Australian Open w 2018 roku. Tam okazała się lepsza od Rumunki Simony Halep (7:6, 3:6, 6:4). Ostatni występ Wozniacki na Indian Wells to 2019 r., gdy odpadła w drugiej rundzie po starciu z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (16. WTA; 5:7, 6:2, 5:7).

Wozniacki awansowała do ćwierćfinału Indian Wells po wygranej 6:4, 6:2 nad Niemką Angelique Kerber (607. WTA). Starcie Świątek - Wozniacki najpewniej odbędzie się w najbliższy czwartek w godzinach wieczornych czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.