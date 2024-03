Światowe gwiazdy zaczęły mówić po polsku. Co za obrazki w Indian Wells [WIDEO]

Po nieudanym początku roku, kiedy Caroline Wozniacki (204. WTA) błyskawicznie odpadła z Australian Open, a ponadto turniejów w Auckland oraz San Diego, wreszcie wróciła do formy i pokazuje ją podczas trwającego Indian Wells. Najpierw pewnie pokonała Lin Zhu (62. WTA), następnie wyeliminowała z zawodów faworyzowaną Donnę Vekić (36. WTA), a w III rundzie wygrała z pogromczynią Ons Jabeur (6. WTA) Katie Volynets (131. WTA) 6:2, 4:6, 6:0.

Wzruszające sceny po meczu w Indian Wells. Wozniacki i Kerber rozmawiały ze sobą po polsku

Kapitalnie zaprezentowała się również w IV rundzie, kiedy w nocy z wtorku na środę zmierzyła się z powracającą do rywalizacji byłą liderką światowego rankingu Angelique Kerber (607. WTA). Mecz potrwał zaledwie 84 minuty i zakończył się pewnym zwycięstwem Dunki 6:4, 6:2. Tym samym awansowała do kolejnego etapu, w którym zmierzy się z Iga Świątek.

Do wzruszających scen doszło po zakończeniu starcia, gdy obie zawodniczki spotkały się pod siatką, aby podziękować sobie za wspólny wysiłek. Najpierw przytuliły się, a następnie wymieniły kilka słów... w języku polskim. - Gratulacje - powiedziała Kerber. - Dziękuję - odparła Wozniacki. Na koniec Niemka rzuciła jeszcze wymowne: Powodzenia!

Tenisistki znajdą się bardzo dobrze i są przyjaciółkami. Rodzice Caroliny byli sportowcami - matka reprezentowała Polskę w siatkówce, natomiast ojciec Piotr był piłkarzem Miedzy Legnica oraz Zagłębia Lubin. Rodzicami Kerber są za to Sławomir Kerber oraz Beata Rzeźnik. Na co dzień 36-latka mieszka w Puszczykowie (woj. wielkopolskie), gdzie jej dziadek wybudował dla niej w 2006 roku centrum tenisowe. Posiada zarówno niemieckie, jak i polskie obywatelstwo.

Wozniacki czeka dużo trudniejsze zadanie, ponieważ w ćwierćfinale Indian Wells zmierzy się z liderką światowego rankingu. Do tej pory obie zawodniczki zagrały ze sobą tylko raz, kiedy w 2019 roku w II rundzie turnieju WTA w Toronto Świątek sprawiła sporą niespodziankę i wygrała 1:6, 6:3, 6:4.

"Caroline jest naprawdę doświadczoną zawodniczką. Szanuję ją. Grała świetnie, dlatego nawet po urlopie macierzyńskim walczyła o powrót na kort. Jestem pewna, że to będzie świetny mecz. Jest wspaniałą osobą poza kortem" - oznajmiła Polka, cytowana przez Championat.com. Mimo ciepłych słów zapowiada się doskonałe spotkanie. - Wiem, jak ona gra, ale wiedzieć to jedno, a grać przeciwko niej cały mecz to drugie. Muszę zaprezentować swój najlepszy tenis, aby z nią konkurować - zapowiedziała Dunka.

Starcie Świątek - Wozniacki odbędzie się w piątek 15 marca.