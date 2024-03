"Złote dziecko" rezygnuje. "Porażka odbiła się na niej emocjonalnie"

Impreza WTA 1000 w Indian Wells wkracza w decydującą fazę. Poznaliśmy już pierwsze ćwierćfinalistki. Są to: Iga Świątek, Caroline Wozniacki, Anastazja Potapowa i Marta Kostjuk, do których w środę dołączą kolejne cztery nazwiska. Zawodniczki, które pożegnały się już z turniejem, są w drodze do Miami, gdzie również powalczą o aż tysiąc rankingowych punktów.

Młoda gwiazda nie zagra w Miami. Niedawno schodziła z kortu płacząc

Wśród nich nie ma jednak Mirry Andriejewej. Młoda Rosjanka notowana na 38. miejscu w rankingu WTA z imprezą w Indian Wells pożegnała się błyskawicznie, już w pierwszej rundzie przegrywając 5:7, 5:7 z Katie Volynets (131.), mimo że w obu setach serwowała na zwycięstwo. Niewykorzystane szanse i tak bolesna porażka sprawiły, że 16-latka po ostatniej piłce zalała się łzami. Być może było to spowodowane również faktem, iż wiedziała, że doznała kontuzji. Poinformowała o tym, wycofując się z nadchodzącego turnieju rangi WTA 1000 w Miami.

"Cześć wszystkim, chciałam się podzielić, że podjęłam trudną dla mnie decyzję o wycofaniu się z Miami. Zawsze chciałam zagrać w tym niesamowitym turnieju, więc bardzo trudno było mi zdecydować się na opuszczenie go w tym roku. Zmagałam się z zapaleniem ścięgna ramienia i postanowiłam zachować ostrożność, poświęcić trochę czasu na regenerację, aby stać się mocniejsza i przygotować się na sezon ziemny" - ogłosiła Mirra Andriejewa w mediach społecznościowych. Turniej na Florydzie startuje już 19 marca.

16-latkę obejrzymy dopiero podczas zmagań na mączce. Zapewne jej pierwszym występem będzie impreza w Madrycie. Przed rokiem dotarła tam do 1/8 finału, w której uległa Arynie Sabalence. "To bardzo mądra decyzja, bo porażka w Indian Wells odbiła się na niej emocjonalnie. W zeszłym roku świetnie grała na mączce i ma sporo punktów do obrony. Zmuszanie się do gry w Miami nie byłoby zbyt mądrym wyborem" - twierdzi portal tennis-infinity.com.

Nazwisko Mirry Andriejewej znalazło się na ustach kibiców tenisa także podczas ubiegłorocznego Wimbledonu, gdy w wieku 16 lat Rosjanka dotarła w Londynie do czwartej rundy. Tam przegrała z Madison Keys. Andriejewa powtórzyła ten wynik kilka miesięcy później. W niedawnym Australian Open pokonała m.in. Ons Jabeur, ale tuż przed ćwierćfinałem powstrzymała ją Barbora Krejcikova.