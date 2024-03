Nieprawdopodobne szczęście Hurkacza. Blamaż ujdzie mu na sucho?

Hubert Hurkacz jest aktualnie ósmym tenisistą świata, lecz jego ostatnie występy nie odzwierciedlają pozycji w rankingu. Polak po obiecującym Australian Open, gdzie dotarł do ćwierćfinału, notuje przeciętne wyniki. W pierwszym tegorocznym turnieju ATP Masters 1000 również nie poszło mu najlepiej. Z imprezą w Indian Wells pożegnał się już po pierwszym meczu, przegrywając 0:6, 7:6, 2:6 z Gaelem Monfilsem.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz w szczerym wyznaniu: Szybko się wzruszam

Hurkacz ma szczęście. Zmniejszają się konsekwencje blamażu

Na szczęście polski tenisista nie bronił zbyt dużo punktów, jednakże za jego plecami jest spora grupa zawodników, która dzięki dobremu występowi w Indian Wells może zrzucić Huberta Hurkacz z jego lokaty. Zajmowane przez Polaka ósme miejsce w rankingu ATP jest niezwykle cenne, albowiem w najważniejszych turniejach Wielkiego Szlema i rangi Masters 1000 pozwala uniknąć wyżej notowanych rywali na etapie 1/8 finału.

Polskiego tenisisty na pewno nie zdoła wyprzedzić rewelacja ostatnich tygodni Alex De Minaur (10. ATP). Australijczyk, dzięki niedawnej obronie tytułu w Acapulco, po raz pierwszy w karierze znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu ATP. We wspomnianej 1/8 finału turnieju w Indian Wells trafił jednak na wyżej notowanego Alexandra Zvereva (6. ATP). I choć to De Minaur lepiej rozpoczął ten mecz - wygrał pierwszego seta 7:5 - to później Niemiec był lepszy w kluczowych momentach. Ostatecznie po blisko trzech godzinach triumfował 5:7, 6:2, 6:3, choć dwie wygrane przez niego partie nie były tak jednostronne jak wskazuje na to wynik. Australijczyk prowadził nawet z przełamaniem w drugim secie. Przewagi jednak nie wykorzystał i w ćwierćfinale Indian Wells przeciwko Carlosowi Alcarazowi (2. ATP) zagra Alexander Zverev. Dla Hiszpana będzie to okazja do rewanżu za porażkę w tegorocznym Australian Open. Natomiast Niemiec jest pewny, że od poniedziałku będzie oficjalnie piątą rakietą świata.

Który będzie Hubert Hurkacz? Z odpowiedzią na to pytanie musimy się wstrzymać, gdyż Polaka wciąż mogą wyprzedzić Grigor Dimitrov czy Taylor Fritz. W klasyfikacji live nasz tenisista z dorobkiem 3370 punktów jest aktualnie dziewiąty, gdyż awansem do 1/8 finału wyprzedził go już Casper Ruud.