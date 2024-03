Piękny gest Igi Świątek. Co za obrazki po meczu. "Królowa"

Iga Świątek (1. WTA) jest nie do zatrzymania. Po udanych turniejach na Bliskim Wschodzie Polka udała się do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Po pokonaniu Amerykanki Danielle Collins (56. WTA) 6:3, 6:0 i Czeszki Lindy Noskovej (29. WTA) 6:4, 6:0, w wtorek Świątek w 1/8 finału zmierzyła się z 79. w rankingu WTA Julią Putincewą. 22-latka rozegrała świetny mecz, ogrywając Kazaszkę 6:1, 6:2.

Ten mecz rozpoczął się po myśli Polki. Już na starcie 22-latka przełamała swoją rywalkę, prowadząc 1:0. Chwilę później Kazaszka doprowadziła do remisu, ale jak się okazało był to jedyny gem, który wywalczyła w tym secie. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 6:1. Polka poszła za ciosem w drugiej odsłonie spotkania. To ona była stroną dominującą, triumfując 6:2.

- Tempo meczu było inne niż w poprzednich rundach. Wcześniej były rywalki mocno uderzające, a teraz musiałam przestawić się trochę na inną grę, na zawodniczkę, która wykorzystuje siłę przeciwnika - mówiła Iga Świątek zaraz po ostatnim gemie wtorkowego starcia.

Kamery pokazały zachowanie Świątek po meczu. "Królowa"

Po pojedynku z Kazaszką Polka nie udała się od razu do hotelowego pokoju. Kamery pokazały, że najlepsza rakieta świata znalazła czas na rozdanie podpisanych piłek. Na trybunach Świątek wypatrzyła dziecko, które chciała obdarować jedną z nich. Początkowo piłka nie mogła dotrzeć do adresata, ale 22-latka znalazła sposób, żeby ten cenny prezent trafił w ręce dziecka. Polka podeszła do organizatorów i poprosiła ich o dostarczenie piłeczki wskazanemu fanowi.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. "Królowa", "To było takie wyjątkowe", "Zawsze myśli o drugiej osobie, jest spostrzegawcza i miła" - czytamy w komentarzach.

W ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Indian Wells Iga Świątek zmierzy się z Caroline Wozniacki. To spotkanie odbędzie się w piątek.