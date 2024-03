Świątek została twarzą gry i się zaczęło. Potężna szydera. "Wygląda jak..."

Już niedługo każdy będzie mógł się poczuć jak Iga Świątek. Amerykańskie studio 2K Games właśnie zapowiedziało premierę gry TopSpin 2K25. Gra trafi do ogólnej sprzedaży 26 kwietnia i będzie dostępna na PC, konsolach PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One i Xbox Series X i S. Gracze będą mogli się wcielić w 20 najlepszych tenisistów i tenisistek świata, w tym oczywiście w obecną liderkę światowego rankingu. Już wiadomo, jak będzie wyglądała jej postać.

Tak wygląda Iga Świątek w grze wideo. "Jestem naprawdę zadowolona"

Polka mocno zaangażowała się we współpracę z twórcami gry, a nawet trafiła na okładkę wydania Deluxe. - Zespół deweloperów pracował naprawdę ciężko, aby stworzyć nas - tenisistów - naśladując nasze style gry i postawy. Jestem naprawdę zadowolona z tego, jak udało im się odwzorować mnie w grze - chwaliła Świątek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Jej opinii zdają się nie podzielać internauci. We wtorek w sieci pojawił się oficjalny zwiastun TopSpin 2K25, w którym do pewnego stopnia widać efekty ich pracy. Z kolei Marcin Pawłowski udostępnił na platformie X screeny, dzięki którym dokładnie możemy przyjrzeć się awatarowi Igi Świątek. Nie ma co ukrywać, do oryginału sporo brakuje.

Kibice zobaczyli Igę Świątek w nowej grze. W sieci zawrzało. "AI na chorobowym?"

Zauważyli to także komentujący, którzy nie zostawili na twórcach suchej nitki. Postać tenisistki przypominała im bardziej... założyciela Facebooka. "Dlaczego ona wygląda jak Mark Zuckerberg?" - pytał jeden z nich. "Chyba modelowali Zuckerberga i pewnym momencie zrobili pivot" - dodał następny.

Nie zabrakło i innych kąśliwych uwag względem grafiki. "Mówiąc szczerze, to wygląda co najwyżej średnio", "Coś poszło nie tak", "Grafika jak z czasów ps3 i xboxa360. Chyba że to wersja na telefony czy coś" - narzekano w komentarzach. "AI (sztuczna inteligencja - przyp. red.) na chorobowym? - pytał nawet żartobliwie jeden z użytkowników.