Rosyjskie "złote dziecko" rezygnuje! "Jest w fazie schyłku"

Mirra Andriejewa (38. WTA) zaliczyła bardzo solidny początek roku, gdyż najpierw doszła do ćwierćfinału turnieju w Brisbane, a następnie poległa dopiero w 1/8 finału AO z Barborą Krejcikovą (21. WTA). Po tej przegranej niespodziewanie nastąpił kryzys formy.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz wspomina odejście Michala Doleżala. "Miałem myśli, żeby odejść"

Fatalne wieści. Rosyjska perełka wycofuje się z Miami Open

Rosjanka rozpoczęła zmagania w zawodach w Dubaju od starcia z Peyton Stearns (64. WTA). I choć była ogromną faworytką, to sensacyjnie poległa 2:6, 6:2, 1:6 i odpadła z rywalizacji. Po ponad dwóch tygodniach przerwy wróciła na kort, ale znów zawiodła i przegrała z Katie Volynets (131. WTA) 5:7, 5:7 w I rundzie Indian Wells. "Wygląda na to, że jest w fazie schyłku" - napisał portal Championat.

Gdyby tego było mało, to we wtorek 16-latka opublikowała w sieci komunikat, w którym ogłosiła, że wycofuje się z najbliższego Miami Open. "To była trudna decyzja. Zawsze chciałam zagrać w tym niesamowitym turnieju, ale musiałam zrezygnować z występu w tegorocznej edycji. Zmagam się z zapaleniem ścięgna ramienia, dlatego postanowiłam zachować ostrożność i poświęcić czas na regenerację" - napisała na Instagramie.

Mirra Andriejewa https://www.instagram.com/stories/_mirraandreeva_/

"Chcę stać się silniejsza i odpowiednio przygotować się do sezonu na kortach ziemnych. Do zobaczenia wkrótce" - dodała. Kibice nie muszą się jednak martwić o obsadę tego turnieju, gdyż ostatnio ogłoszono, że po blisko dwóch latach przerwy do rywalizacji w Miami wróci była liderka światowego rankingu Simona Halep. Dodatkowo szansę na powtórzenie sukcesu z 2022 roku, kiedy zwyciężyła w finale z Naomi Osaką (287. WTA), będzie miała Iga Świątek.

Turniej WTA 1000 w Miami odbędzie się w dniach 18-25 marca. Obrończynią tytułu z ubiegłego roku będzie Petra Kvitova (18. WTA), która pokonała wówczas w finale Jelenę Rybakinę (4. WTA) 7:6 (14), 6:2. Iga Świątek wycofała się wcześniej z tych zawodów.