Decyzja podjęta! To zatrzęsie światem tenisa. Media ujawniają

WTA Finals to najważniejsza impreza w kalendarzu kobiecego tenisa zaraz po turniejach wielkoszlemowych. Kwalifikuje się do niej jedynie osiem najlepszych zawodniczek w całym sezonie i jest uznawana za nieoficjalne mistrzostwa świata. Cztery poprzednie edycje odbywały się w czterech różnych miastach - ostatnia w Cancun, gdzie triumfowała Iga Świątek. Od pewnego czasu media donosiły, że od tego roku rywalizacja na nieco dłużej przeniesie się do Rijadu. Choć WTA wciąż tego oficjalnie nie potwierdziło, wygląda na to, że Arabia Saudyjska w końcu dopięła swego.

Rijad zorganizuje turniej WTA Finals. Czesi ujawnili: "Musieli obiecać znacznie lepsze warunki"

Jak poinformował czeski Canal+, ostatnim rywalem Rijadu w walce o prawo do organizacji turnieju była Ostrawa. Kandydaturę wysunął czeski biznesmen Tomas Petera. Teraz ujawnił, że WTA propozycję odrzuciło. - Przeszliśmy z grona sześciu pretendentów do finałowej dwójki, ale niestety WTA wybrało Rijad - powiedział Petera. - Saudyjczycy musieli obiecać znacznie lepsze warunki, bo inaczej nie miałoby to sensu. Frekwencja i atmosfera byłyby tutaj wielokrotnie lepsze. Czechy to kraj z tenisowymi tradycjami i myślę, że zasługują na to, aby przyznać im takie wydarzenie - dodał.

Biznesmen wyjaśnił, że plan był taki, aby Czesi organizowali zawody przez trzy kolejne lata - pierwszy rok w Ostrawie, a dwa kolejne w Pradze. Byli też przygotowani na duże wydatki. - Za licencję płacilibyśmy od sześciu do siedmiu milionów dolarów rocznie. Kolejne dwanaście do piętnastu milionów trafiłoby w każdym sezonie na nagrody dla zawodniczek - tłumaczył.

Polacy stracili gigantyczną szansę na obejrzenie Świątek. Kontrowersyjna kandydatura przejdzie

Odrzucenie Ostrawy to także zła wiadomość dla polskich kibiców. Miasto leży bardzo blisko polskiej granicy, zaledwie godzinę drogi samochodem z Katowic. Iga Świątek mogłaby zatem liczyć tam na liczne wsparcie rodaków.

Z kolei kandydatura Rijadu od początku wzbudzała liczne kontrowersje ze względu na zarzuty wobec saudyjskich władz o łamanie praw człowieka. Przeciwko niej wystąpiły nawet legendy kobiecego tenisa tj. Martina Navratilova czy Chris Evert. - Sprzedajecie swoją duszę za pieniądze, bo tak jest wygodnie finansowo? Nie zgadzam się z tym - mówiła o planach WTA słynna Czeszka. - Gracze muszą bardzo uważnie i poważnie przyjrzeć się kulturze, prawom i traktowaniu kobiet w Arabii Saudyjskiej, zanim podejmą świadomą i moralną decyzję, czy tam grać - apelowała z kolei Amerykanka.