Kapitalne wieści prosto z Kalifornii. Wymarzony scenariusz dla Igi Świątek

Iga Świątek w kapitalnym stylu zameldowała się na etapie 1/8 finału. Teraz czeka ją starcie z Julią Putincewą. Nie ulega wątpliwości, że to Polka będzie faworytką, podobnie jak i na kolejnych etapach rywalizacji. W drodze do finału może trafić nie tylko na zawodniczki, z którymi ma jedynie korzystny bilans, ale i które znajdują się poza TOP 10. To wręcz wymarzony scenariusz. Oto drabinka Igi Świątek do finału WTA 1000 w Indian Wells.

