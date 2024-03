Jest godzina meczu Igi Świątek! Koszmar dla polskich kibiców

Iga Świątek idzie jak burza. Do tej pory podczas Indian Wells liderka rankingu WTA nie przegrała jeszcze żadnego seta. W niedzielę wygrała z Lindą Noskovą i awansowała do 1/8 finału turnieju. Tam Polka zmierzy się z Julią Putincewą. Kazaszka również jest w świetnej formie, przez co starcie zapowiada się niezwykle ciekawie. O której zawodniczki pojawią się na korcie? Niestety trzeba będzie nastawiać budziki.

