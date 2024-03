Przełomowe informacje ws. Rafaela Nadala! To już się dzieje...

Pod koniec 2022 roku Rafael Nadal doznał kontuzji biodra, która wykluczyła go z gry niemal na cały następny sezon. Wówczas Hiszpan zdołał rozegrać zaledwie kilkanaście spotkań, jednak cały czas zapowiadał, że na poważnie do tenisa wróci w 2024 roku. Tak się jednak nie stało. Legenda doznała kolejnych urazów, przez co musiała wycofać się z następnego turnieju.

Nadal może ogłosić zakończenie kariery za kilka miesięcy. Ekspert nie ma wątpliwości

- Ciężko pracowałem, ćwiczyłem i wszyscy wiecie, że w ten weekend zdałem test, ale nie czuję się gotowy, aby grać na najwyższym poziomie podczas tak ważnego wydarzenia. To nie jest łatwa decyzja, w rzeczywistości jest nawet bardzo trudna, ale nie mogę okłamywać siebie i tysięcy fanów - mówił ostatnio Nadal o wycofaniu się z Indian Wells, które w przeszłości wygrywał w 2007, 2009 i 2013 roku. Wcześniej 37-latek deklarował, że być może uda mu się zagrać w Australian Open czy ATP w Dosze. Niestety skończyło się tylko na planach.

Czy niemoc w powrocie do optymalnej formy oznacza, że czas Rafaela Nadala na korcie dobiegł już końca? Ostatnio w tej sprawie swoją teorię przekazał były lider światowego rankingu Paul McNamee. Według 69-latka kluczowy będzie występ Nadala na przyszłym Roland Garros. Jeśli Hiszpan zagra we francuskim Wielkim Szlemie i sięgnie po tytuł, będzie kontynuował spektakularną karierę. Jeśli jednak nie uda mu się zwyciężyć, szybko może ogłosić jej koniec.

"Nazwijmy to tak, jak jest. Rafa Nadal gra dalej, bo wciąż wierzy, że może jeszcze wygrać Rolanda Garrosa. A dlaczego nie? Jeśli mu się uda, będzie grał dalej. Dla mnie nie zrezygnuje, dopóki ma szansę zrównać się z Djokovicem na 24. Jeśli nie wygra, koniec wspaniałej kariery stanie się nieuchronny" - napisał wprost McNamee, zwracając uwagę na legendarną rywalizację Nadala z Djokoviciem. Serb na ten moment ma na koncie 24 wielkoszlemowe triumfy, dzięki czemu jest samodzielnym rekordzistą w tej klasyfikacji. Rok starszy Nadal 22 razy sięgał po tytuły najważniejszych turniejów w tourze, a według McNamee'a jego motywacją jest dogonienie Novaka Djokovicia.

Przypomnijmy, Roland Garros to ulubione rozgrywki Nadala. Łącznie na paryskich kortach triumfował aż 14 razy. Nikomu nie oddało odnieść się więcej zwycięstw. Mimo to, jeśli Rafaelowi Nadalowi w końcu uda się wyleczyć i wystąpi w zbliżającej się edycji, z pewnością nie będzie w gronie faworytów do zgarnięcia tytułu.