Dramat najbliższej rywalka Świątek tuż przed turniejem. "Byłam zrozpaczona"

Polscy kibice mogli przeżywać deja vu z Australian Open, gdy zobaczyli początek drabinki turnieju WTA 1000 w Indian Wells dla Igi Światek. Liderka rankingu w pierwszej rundzie miała wolny los, ale w drugiej mierzyła się z Danielle Collins. Tym razem poszło łatwiej niż w Melbourne - Polka wygrała 6:3, 6:0. Jednego gema więcej ugrała natomiast Linda Noskova. 19-letnia Czeszka, która pokonała Igę Świątek w Australian Open, tym razem musiała uznać jej wyższość.

REKLAMA

Zobacz wideo Będzie nowy szef polskich skoków. Małysz zdradza szczegóły

Najbliższa rywalka Świątek mogła w ogóle nie grać w Indian Wells. Przeżywała dramat. "Byłam zrozpaczona"

Polska tenisistka o ćwierćfinał Indian Wells zmierzy się z Julią Putincewą (79. WTA). Kazaszka w trzeciej rundzie niespodziewanie pokonała 20. rakietę świata Madison Keys 6:4, 6:1. Mało brakowało, a najbliższa rywalka Igi Świątek w ogóle by w Kalifornii nie zagrała!

"Kiedy przyleciałam tutaj z Dubaju, miałam lot do Miami z przesiadką w Madrycie. Podróż trwa 10 lub 11 godzin. Postanowiłam przenocować w hotelu, a następnego dnia miałam dalszy lot. Podczas meldowania się w hotelu skradziono mi torbę. Miałam tam wszystko, łącznie z wizą amerykańską. Byłam całkowicie zszokowana" - wyznała Julia Putincewa cytowała przez portal Championat. "Miałam AirTag [urządzenie lokalizacyjne - red.] w torbie. Dzwonię na policję i mówię, że musimy jechać. Odmówili, mówiąc, że najpierw potrzebny jest protokół. Przyjeżdżam na komisariat, zaczynam spisywać protokół: opisuję co i kiedy zostało skradzione" - opisywała Kazaszka. Potem według jej relacji doszło do kłótni z policjantami, którzy ociągali się z interwencją. "Byłam w rozpaczliwym stanie, chciałam jechać do Miami, więc sama byłam gotowa tam pojechać, aby odzyskać torbę" - wyznała.

Ostatecznie torby nie udało się odzyskać, gdyż na miejscu znaleziono jedynie lokalizator. "Dziękuję Bogu, że mój agent szybko pomógł mi załatwić wizę na wjazd do Stanów Zjednoczonych. To wszystko było bardzo trudne, bardzo kosztowne, ale jestem mu wdzięczna, że udało mu się to wszystko zorganizować. Przyjechałam w piątek i od razu wskoczyłam na kort. Nie trenowałam przez tydzień, po prostu siedziałam zrozpaczona w Madrycie" - zakończyła tę opowieść Putincewa.

Starcie Igi Świątek z Julią Putincewą najprawdopodobniej odbędzie się we wtorek 12 marca. Godzinę poznamy, gdy tylko organizatorzy zawodów przedstawiają plan gier na ten dzień. Będzie to trzecie spotkanie między obiema paniami. Dotychczasowe dwa zakończyły się wygraną Polki w dwóch setach.