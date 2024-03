Była liderka rankingu WTA rzuca wyzwanie Idze Świątek: Mogę pokonać każdego

Turniej WTA 1000 w Indian Wells wkracza w decydującą fazę. Poznaliśmy już pierwsze zawodniczki, które powalczą o miejsce w ćwierćfinale. Jedna konfrontacja przykuwa specjalną uwagę - to starcie Angelique Kerber z Caroline Wozniacki.

Odważna deklaracja Wozniacki. "Mogę pokonać każdego"

Obie zawodniczki polskiego pochodzenia w ostatnich miesiącach wróciły do zawodowej gry po urodzeniu dzieci. Najpierw dokonała tego reprezentantka Dani, którą możemy oglądać już od sierpnia ubiegłego roku. Od razu zaskoczyła, dochodząc do czwartej rundy US Open, ale później notowała słabsze wyniki. Turniej Indian Wells jest jej najlepszym w tym sezonie, podobnie jak u Angelique Kerber. 36-letnia Niemka do imprezy w Kalifornii wygrała tylko jeden z siedmiu meczów, jednakże tutaj ograła już Petrę Martić (58. WTA), Jelenę Ostapenko (10. WTA), a minionej nocy także Wieronikę Kudermietową (19. WTA).

- Dzisiaj czuję się naprawdę staro. Widziałam ją, jak grała w tym tygodniu. Była naprawdę dobra. Znamy się, odkąd ja miałam 7 lat, a ona 9 - mówiła z uśmiechem Caroline Wozniacki, gdy dowiedziała się, że zagra z Kerber w czwartej rundzie w Indian Wells. Dunka w trzeciej rundzie wygrała 6:2, 4:6, 6:0 z Amerykanką Katie Volynets (131. WTA). Pikanterii temu pojedynkowi dodaje fakt, że jego zwyciężczyni w ćwierćfinale zmierzy się z lepszą z pary Iga Świątek (1. WTA) - Julia Putincewa (79. WTA).

- Na tym korcie gra z kimś, kto uderza mocno i płasko, to zupełnie inna sytuacja niż gra z kimś, kto częściej podkręca piłkę górną rotacją, wtedy piłka zatrzymuje się i odbija bardzo wysoko - stwierdziła na konferencji prasowej Caroline Wozniacki, która szerzej zdradziła także swoje plany na cały sezon. Z uwagi na rolę mamy dwójki dzieci, podróżowanie co tydzień jest niemożliwe, więc zamierza grać mniej. - Mając doświadczenie i liczbę lat spędzonych w trasie, czuję, że poradzę sobie z tym, grając mniej. Oczywiście, ponieważ nie jestem rozstawiona, na początku turniejów będę musiała wiele razy grać z najlepszymi. Ale czuję, że jestem na to gotowa. Czuję, że gdy gram swój najlepszy tenis, przy dobrym dniu mogę pokonać każdego - podsumowała duńska tenisistka polskiego pochodzenia. Jej starcie z Angelique Kerber - podobnie jak mecz Igi Świątek - odbędzie się we wtorek.