Zakończył karierę w wieku 24 lat. Podał powód. Zupełnie inny niż się spodziewano

W lipcu 2023 roku Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) orzekł, że Mikael Ymer naruszył przepisy antydopingowe w następstwie odwołania złożonego przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) w sprawie trzech nieprzeprowadzonych testów antydopingowych w okresie ostatniego roku. W rezultacie niegdyś 50. tenisista świata został zdyskwalifikowany na 18 miesięcy.

Został zawieszony za doping i zakończył karierę. Teraz wypalił o rasizmie

Zaledwie miesiąc później wówczas 24-letni Szwed poinformował o zakończeniu kariery, czym zszokował świat tenisa, gdyż nie podał powodów swojej decyzji. - Zdecydowałem się wycofać z profesjonalnego tenisa. Dziękuję wszystkim za niesamowite wspomnienia. Co to była za jazda! Życzę wszystkim moim kolegom powodzenia w dalszej rywalizacji. Bóg jest zawsze Wielki - napisał w mediach społecznościowych.

Jednakże kilka dni temu Mikael Ymer zdobył się na przypływ szczerości. "Inny zawodnik z top 40 otrzymał trzy ostrzeżenia w tym samym czasie co ja. Twierdził, że jego telefon hotelowy był zepsuty, dlatego nic nie słyszał. Nie złożono apelacji i nie stwierdzono zaniedbania, mimo że jesteśmy odpowiedzialni za bycie osiągalnymi przez nasze telefony" - napisał Szwed na swoim Twitterze, po czym kontynuował w następnych postach. "Nie mówię tego z nienawiścią, cieszę się, że nie musi przez to przechodzić, ale nie patrz mi w twarz i nie mów, że to nie jest sprawa rasowa, kurwa, to jest sprawa rasowa" - wypalił. Posty szybko zostały przez niego usunięte, ale ich treść i tak została rozprzestrzeniona po sieci.

W przypływie frustracji ze strony byłego tenisisty oberwało się także Christerowi Hultowi - to dyrektor generalny turnieju Nordea Open w Bastad. Mężczyzna miał zaoferować Ymerowi znaczną kwotę pieniędzy za występ w tej imprezie. Zawodnik propozycję odrzucił, a kilka dni później został zawieszony przez ITF. Szwed sugeruje, że obie sprawy mogą być powiązane, gdyż Christer Hult przyjaźni się z szefem Międzynarodowej Federacji Tenisowej.