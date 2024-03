Sensacja w Indian Wells! Dzieli je 588. miejsc. Teraz czas na wielki "polski mecz"

Angelique Kerber (607. WTA) po półtorarocznej przerwie spowodowanej macierzyństwem wróciła na kort z początkiem roku. Niemiecka tenisistka z polskimi korzeniami nie miała łatwego startu - w United Cup wygrała jedno z pięciu spotkań, a następnie odpadła w pierwszej rundzie Australian Open oraz turnieju WTA w Linz.

Angelique Kerber z najlepszym wynikiem w sezonie. "Czuję, że gram coraz lepiej"

Kerber wróciła do gry w Indian Wells i zaskakuje wszystkich! Najpierw ograła Petrę Martić (58. WTA) 6:3, 6:4, a następnie sprawiła małą sensację, eliminując Jelenę Ostapenko (10. WTA) 5:7, 6:3, 6:3. W trzeciej rundzie była liderka światowego rankingu zmierzyła się z Wieroniką Kudermietową (19. WTA).

W całym meczu były aż 33 break pointy! Sześć z nich wykorzystała Kerber, pięć Kudermietowa. W pierwszym secie Niemka dwukrotnie traciła serwis, ale za to trzykrotnie przełamała rywalkę i wygrała partię 6:4. Drugi set był prawdziwą batalią, której kulminacją był piąty gem - 22 punkty, cztery break pointy obronione i 3:2 dla Kerber. Potem były jeszcze wzajemne przełamania, ale to Kerber była górą. Wygrała mecz 6:4, 7:5 i zanotowała drugą z rzędu wygraną z tenisistką z czołowej "20" rankingu WTA.

- Przez ostatnich kilka miesięcy dużo pracowałam nad tym, żeby wrócić w dobrej formie. Wiem, że muszę uzbroić się w cierpliwość. Staram się poprawiać w każdym kolejnym meczu, żeby złapać swój rytm. Czuję, że gram coraz lepiej. Dlatego tutaj jestem. Żeby poczuć tę energię i emocje - mówiła Kerber w wywiadzie na korcie.

"Polski mecz" w czwartej rundzie w Indian Wells. Kerber zagra z Wozniacki po blisko sześciu latach

Jednak najciekawsze przed nami! Otóż w meczu o ćwierćfinał Angelique Kerber zagra ze "starą znajomą", czy Caroline Wozniacki (204. WTA). Dunka z polskim rodowodem wróciła do gry nieco wcześniej, bo w sierpniu ubiegłego roku. W US Open zaszła do czwartej rundy, a teraz ten wynik powtórzyła w Indian Wells.

Będzie to pierwsze starcie dwóch byłych mistrzyń turniejów wielkoszlemowych i zarazem byłych liderek rankingu WTA od 29 czerwca 2018 roku. Wtedy, w turnieju w Eastbourne Wozniacki wygrała 2:6, 7:6(4), 6:4. Obie panie grały ze sobą także w Indian Wells. W 2013 roku w półfinale także Wozniacki zwyciężyła 2:6, 6:4, 7:5.

Dotychczas obie panie grały ze sobą aż 15-krotnie i bilans tych starć jest naprawdę wyrównany - osiem razy wygrywała Kerber, a siedem Wozniacki.

- Dzisiaj czuję się naprawdę staro. Widziałam ją, jak grała w tym tygodniu. Była naprawdę dobra. Znamy się, odkąd ja miałam 7 lat, a ona 9 - mówiła z uśmiechem Caroline Wozniacki, gdy dowiedziała się, że zagra z Kerber w czwartej rundzie w Indian Wells. Dunka w trzeciej rundzie wygrała 6:2, 4:6, 6:0 z Amerykanką Katie Volynets (131. WTA).

Zwyciężczyni meczu Angelique Kerber - Caroline Wozniacki w ćwierćfinale w Indian Wells zagra z lepszą z pary Iga Świątek (1. WTA) - Julia Putincewa (79. WTA).