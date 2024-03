Iga Świątek była w tarapatach i nagle zrobiła to. 10:0. Odlot!

W listopadzie Linda Noskova skończyła 19 lat, a w styczniu osiągnęła życiowy sukces, dochodząc do ćwierćfinału Australian Open. Po drodze sensacyjnie pokonała Igę Świątek 3:6, 6:3, 6:4 w trzeciej rundzie. A teraz, w trzeciej rundzie w Indian Wells, 29. zawodniczka rankingu WTA ewidentnie miała ochotę zrobić to jeszcze raz.

Do stanu 2:4 i 15:40 przy serwisie Świątek ten mecz był trudny do oglądania dla kibiców Polki, natomiast Czesi mieli ucztę.

Nastolatka ganiała Igę po korcie. Aż nagle koniec, wielka zmiana

Przez mniej więcej pół godziny utalentowana nastolatka ganiała po korcie wielką mistrzynię, prezentując i bezkompromisowe uderzenia zarówno z forhendu, jak i z bekhendu, i wplatając między te strzały finezyjne skróty, do których Świątek nie zdążała. Iga próbowała odpowiadać na siłę Czeszki, ale dużo częściej wyrzucała piłkę poza kort, niż trafiała. A szczególnie niepokojące były jej złe wybory w sytuacjach, które wydawały się wręcz wymarzone do zdobycia punktów. To był na przykład wolej wyrzucony za linię końcową, mimo że praktycznie cały kort był pusty po obronie rywalki. To było inne bardzo mocne uderzenie znad siatki, ale znowu nie w ogromną, wolną część kortu, tylko w to miejsce, w którym była Noskova, co oznaczało kontrę i punkt dla przeciwniczki.

Co takiego stało się przy stanie 2:4 i 15:40, że Noskova nie przełamała Świątek po raz drugi i nie wyszła na prowadzenie 5:2? To łatwiej wytłumaczyć liczbami niż słowami. Po 11 wygranych przez Świątek punktach z rzędu - tak, aż jedenastu! - zrobiło się 5:4 dla niej. A w kolejnym gemie Iga znów była górą, mimo że Noskova prowadziła już 40:15 i serwowała. Od tego momentu Polka wygrała cztery ostatnie punkty pierwszego seta, a zakończyła go dojściem do skrótu - bo teraz już znakomicie odczytywała wszystkie zamiary Noskovej - i piękną kontrą.

Świątek tłumaczy: "Dosyć szybko ogarnęłam"

Losy pierwszej partii Iga odwróciła w kwadrans. I - jak pokazały kolejne bardzo szybko już mijające minuty - złamała młodszą rywalkę. Noskova zeszła z kortu po pierwszym secie, ale nie zdołała się uspokoić. W drugim trwającym zaledwie 27 minut, Czeszka wygrała tylko dziewięć punktów. A Świątek - 25.

Licząc od tego kluczowego momentu meczu - od 2:4 i 15:40 - Iga z 60 rozegranych punktów do końca wygrała aż 45. Jej przewaga była tak ogromna, że widzieliśmy już nawet nie firmowy odjazd Igi od rywalki, tylko wręcz odlot. Zwłaszcza gdy oglądaliśmy takie akcje, jak ta kapitalna pod siatką, zakończona wolejem, po którym Świątek machnęła rakietą nad głową jak lassem.

Trudno mówić, że pokonując Noskovą w trzeciej rundzie tysięcznika w Indian Wells Świątek zrewanżowała się jej za przegraną w trzeciej rundzie Australian Open. Nawet jeśli tenisowy światek zgodnie nazywa kalifornijski turniej nieoficjalną piątą lewą Wielkiego Szlema, to jednak status tej imprezy jest nieporównywalnie mniejszy niż status zawodów rozgrywanych co roku w Melbourne. Ale miło było znów zobaczyć, że Świątek potrafi oddać, a przede wszystkim, że umie wyciągnąć wnioski i powściągnąć emocje.

- Dość szybko ogarnęłam, że nie powinnam tego robić - powiedziała Iga o swoich seryjnie wyrzucanych forhendach z początku meczu w pomeczowej rozmowie z reporterem Canal + Sport Żelisławem Żyżyńskim. - Kiedy chciałam dodać więcej presji, to wyrzucałam - przyznała i wytłumaczyła, że właśnie dlatego postanowiła zagrać trochę spokojniej.

Świątek potwierdziła też, że naturalnie chciała wypaść dobrze w meczu z kimś, z kim nie poszło jej w Australian Open. I od razu dodała, że wtedy generalnie miała gorszy czas. Szkoda, że on przyszedł akurat w porze turnieju wielkoszlemowego, ale dobrze, że obniżka formy u Igi była chwilowa. Generalnie ona gra kolejny naprawdę bardzo dobry sezon. Tak, to dopiero początek, ale bilans meczów 17:2 już robi wrażenie, tak samo jak i fakt, że w United Cup Iga była najlepsza, że w Dausze była najlepsza, że w Dubaju dotarła do półfinału i że teraz w Indian Wells zagra już o ćwierćfinał. Jej rywalką w 1/8 finału będzie Madison Keys (20 WTA) albo Julia Putincewa (79 WTA).