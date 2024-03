Kapitalne wiadomości po meczu Świątek. Niebywałe, czego dokonała!

Godzina i trzynaście minut - tyle czasu zajęło Idze Świątek (1. WTA) pokonanie Lindy Noskovej (29. WTA) w 1/16 finału Indian Wells. Początek niedzielnego meczu nie wskazywał jednak na to, że Polkę czeka łatwa przeprawa. Liderka światowego rankingu przez moment przegrywała już 2:4. Później Świątek zdołała dwukrotnie przełamać rywalkę i zwyciężyć pierwszego seta 6:4. W drugiej partii 22-latka była już nie do zatrzymania.

Iga Świątek króluje w statystykach. Ściga najlepsze tenisistki w historii

"To już była tylko formalność, albowiem 19-letnia Czeszka nie wykazywała już krzty wiary w odwrócenie wyniku. Gry było bardzo mało, a Polka zapisywała na swoim koncie kolejne gemy" - relacjonowali na Sport.pl nasi dziennikarze przebieg meczu, który Iga Świątek zwyciężyła 6:4, 6:0.

Statystycy portalu OptaAce wyliczyli, że drugi set w wykonaniu Polki był jej 22. setem wygranym do zera w meczach rangi WTA 1000. Jest to 11 proc. wszystkich setów w historii, które tenisistki wygrywały do zera na tego typu turniejach. Format rozgrywek został wprowadzony w 2009 roku. Liderką w omawianej statystyce jest Wiktoria Azarenka, która wygrała aż 31 setów w ten sposób.

Wrażenie robi także procent wygranych meczów Igi Świątek na zawodach WTA 1000, który po pokonaniu Lindy Noskovej wynosi równe 80 proc. W tym przypadku lepsza jest jedynie legenda kobiecego tenisa - Serena Williams. Amerykanka triumfowała aż w 84,1 proc. spotkań w turniejach rangi WTA 1000. Ciekawostką jest fakt, że tylko Świątek i Williams mogą pochwalić się wygranym procentem starć na poziomie minimum 80 proc.

Ostatnio wspomniany portal OptaAce rozpisuje się o imponujących liczbach Świątek, która w wieku zaledwie 22-lat goni rekordy najlepszych zawodniczek wszech czasów. Oby nasza gwiazda pobiła ich jak najwięcej.

W 1/8 finału Iga Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu Madison Keys (20. WTA) - Julia Putincewa (79. WTA). Zapraszamy na śledzenie relacji tekstowych z meczów Polki na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.