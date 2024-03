Internet zapłonął po wygranej Świątek. Wszyscy mówią tylko o jednym

Iga Świątek pokonała Lindę Noskovą 6:4, 6:0 i awansowała do kolejnej rundy turnieju WTA w Indian Wells. Tenisistka dokonała niesamowitego comebacku. Gdy w pierwszym secie przegrywała już 2:4, to nagle się obudziła. Do końca meczu Polka... nie przegrała już żadnego gema i udanie zrewanżowała się Noskovej. Kibice i eksperci są zachwyceni jej postawą. "Włączyła nadświetlną" - czytamy.

