Miał aż pięć piłek meczowych. Nieprawdopodobne sceny w finale Polaka

Obok Maksa Kaśnikowskiego Martyn Pawelski to jeden z najbardziej utalentowanych polskich tenisistów młodego pokolenia. Obecnie 19-latek plasuje się na 516. miejscu w rankingu ATP, jednak na razie najczęściej występuje w turniejach rangi ITF. W 2022 roku syn Aleksandry Śniegoń-Pawelskiej triumfował w egipskim Szarm el-Szejk, wygrywając z Hindusem Mukundem Sasikumarem. W niedzielę 10 marca Polak miał szansę na powtórzenie wielkiego sukcesu sprzed dwóch lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Pawelski nie wykorzystał szansy. A mogło być tak pięknie

Droga do finału turnieju ITF w Szarm el-Szejk była dla Martyna Pawelskiego niezwykle trudna. Polak w pierwszej rundzie zmierzył się z Chińczykiem Bingyu Yu, którego ograł 6:4, 6:1. Następnie zagrał z innym Polakiem - Jaszą Szajrychem. To spotkanie zakończyło się wygraną Pawelskiego 7:5, 6:0. Najtrudniej było w ćwierćfinale. Tam nasz tenisista stoczył trzysetowy bój z Philiem Henningiem. Zawodnik z RPA wygrał dwa ostatnie turnieje w Egipcie, a ostatnio zanotował aż 13 wygranych spotkań z rzędu. Polak ograł go jednak 3:6, 6:4, 6:4. W półfinale Martyn Pawelski zmierzył się z Rosjaninem Petrem Barem Biriukowem, z którym wygrał 6:3, 3:6, 7:6(2).

W niedzielę Pawelski stanął przed szansą na kolejne zwycięstwo na egipskich kortach. O tytuł zagrał z Gruzinem Sabą Purceladze. Po pierwszym secie wydawało się, że Polak może szybko rozprawić się z rywalem. Ta partia zakończyła się jego zwycięstwem 6:3. Nie od dziś wiadomo jednak, że tenis potrafi zaskakiwać. Drugi set zakończył się takim samym wynikiem, tyle że na korzyść Gruzina. Purceladze wówczas zanotował aż osiem asów serwisowych oraz 100 proc. wygranych punktów po pierwszym serwisie (14/14). O wygranej zadecydowała trzecia partia, która było niezwykle wyrównana.

Finalnie przy stanie 6:6 doszło do tie-breaka. Martyn Pawelski wcześniej wygrywał 5:4, mając aż cztery piłki meczowe. Niestety, w tie-breaku to Gruzin wykazał się większym opanowaniem. Nasz tenisista wygrywał przez moment 7:6, co było piątą szansą na zwycięstwo w całym meczu. Ostatecznie Saba Purceladze wygrał 10:8, a w całym starciu triumfował 3:6, 6:3, 7:6 (8). Gruziński tenisista zgarnął tym samym 2160 dolarów oraz 15 punktów rankingowych.