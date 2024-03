Osaka powiedziała, co myśli o Świątek. Więcej słów nie trzeba

Naomi Osaka (287. WTA) od początku tego roku próbuje wrócić do czołówki światowego tenisa. We wrześniu 2022 roku prowadziła w rankingu WTA, ale niespodziewanie wycofała się z turnieju w Tokio. Okazało się, że zawiesza swoją karierę. Podczas przerwy od gry na korcie uporała się ze swoimi problemami, a także została mamą.

Osaka znów mówi o Świątek. Co za słowa

Japońska tenisistka niejednokrotnie zabierała głos w sprawie Igi Świątek. Pytana o to, jakie różnice dostrzega w świecie kobiecego tenisa od czasu powrotu do profesjonalnej gry, chwaliła postawę polskiej liderki.

- Najważniejszą rzeczą, jaką zauważyłam, jest to, jak wiele wartościowych zawodniczek się pojawiło. Oczywiście tak samo było, kiedy odchodziłam, ale myślę, że samo obserwowanie, jak grają czołowe tenisistki, jak Iga, Sabalenka czy oczywiście Coco (Gauff - przyp. red.), jak one rozwijają swój tenis, było dla mnie naprawdę inspirujące. To sprawiło, że naprawdę zapragnęłam z nimi zagrać - mówiła w rozmowie z Doha Press.

Japonka po swoim meczu w Indian Wells wypowiedziała się na kilka tematów. Jej wypowiedzi cytuje portal sportskeeda.com.

- Kiedy się wycofujesz, nie sądzę, abyśmy w pełni docenili, jak trudno jest być graczem nr 1, znaleźć trochę czasu, a potem wrócić i grać na największych scenach - powiedziała. Jednocześnie zbagatelizowała swoje osiągnięcie z przeszłości - liderowanie w rankingu WTA. - Nie byłam numerem jeden, Iga jest numerem jeden od jakichś czterech lat - powiedziała z uśmiechem.

Naomi Osaka jest już w trzeciej rundzie turnieju w Indian Wells. Pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową (15. WTA) 7:5, 6:3.

Iga Świątek w niedzielę 10 marca zagra z Lindą Noskovą (29. WTA). Początek meczu o godz. 19. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.