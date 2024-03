Świat tenisa komentuje klęskę Huberta Hurkacza. "Nokaut"

Choć Gael Monfils (54. ATP) przed laty należał do światowej czołówki męskiego tenisa, to nie ma co ukrywać - nie był faworytem w meczu z Hubertem Hurkaczem (8. ATP). Dla Polaka porażka w trzech setach to spore rozczarowanie. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że pierwszą partię przegrał do zera.

Świat komentuje porażkę Hurkacza

Hurkacz w pierwszym secie był bez szans. Nie funkcjonował jego serwis, a jedyną pozytywnie zapamiętaną akcją z tej partii była niesamowita wymiana, która może stać się światowym hitem. Druga partia była już dużo lepsza. Doprowadził w niej do tie-breaka i udało mu się nawet wygrać tę partię. Trzeci set to powrót demonów początku meczu i zdecydowana przewaga Monfilsa.

Niespodziewana porażka Hurkacza nie przeszła bez echa w świecie tenisa. Głos zabrali komentatorzy i eksperci. Większość z komentarzy dotyczy doskonałej gry rywala Polaka. Klasę Monflisa docenił dziennikarz portugalskiego "Record" Jose Morgado.

- 37-letni Gael Monfils odniósł 36. zwycięstwo z rywalem z pierwszje "10" w swojej karierze (pierwsze od sierpnia), pokonując Huberta Hurkacza z numerem 8 6:0, 6-7(5), 6:2 i awansując do 3. rundy w Indian Wells. Całkiem niezły wynik! W poniedziałek zmierzy się z mistrzem z 2021 roku - Cameronem Norrie'm - napisał dziennikarz.

- Ostatni sukces Gaëla Monfilsa przeciwko członkowi Top 10 datuje się na sierpień 2023 roku. Było to przeciwko Grekowi Stefanosowi Tsitsipasowi podczas Masters 1000 w Toronto - zauważa RMC Sport.

Dumy z gry doświadczonego Francuza nie skrywa także tamtejsza federacja. Jej oficjalne konto podsumowało mecz. - Występ wieczoru należy do Gaela Monfilsa, który nokautuje ósmego rozstawionego Huberta Hurkacza - czytamy.

- Set Gaela Monfilsa należy zaliczyć do perełek. W ciągu 26 minut i ani jednej więcej Francuz całkowicie rozproszył Hurkacza. Był księciem pustyni - rozpływa się nad zwycięstwem 37-latka dziennik "L'Equipe".

Profil The Tennis Letter na portalu X także nie mógł wyjść z podziwu. Przywołał wspominaną już przez nas akcję z pierwszego seta. - Za to kochamy Gaela. On nie gra w tenisa tylko po to, żeby wygrywać. Gra tak, że opada ci szczęka. Gra, aby stworzyć magiczne chwile w czasie - pieje z zachwytu konto.

Dla Huberta Hurkacza początek tego roku nie należy do najłatwiejszych. Zaczął się co prawda od naprawdę niezłego występu na Australian Open i ćwierćfinału. Później jednak wrocławianin grał w kratkę. W Marsylii dotarł do półfinału, by następnie odpaść w 2. rundzie w Rotterdamie. W Dubaju znalazł się w 1/4 finału. Teraz, na kalifornijskich kortach w Indian Wells, zawiódł. Pożegnał się z turniejem już w pierwszym meczu. Przypomnijmy, że w I rundzie miał bowiem wolny los.